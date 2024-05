Jey Mammon reapareció en la TV tras la cancelación que sobrevino a la acusación de abuso por parte de Lucas Benvenuto y en este sentido, muchos famosos salieron a contar cómo es la relación con el humorista, como Dalma Maradona.

La actriz participó del streaming de Ángel de Brito, que le preguntó cómo está la situación con Jey, a quien se vio en su boda con Andrés Caldarelli, ocurrida en 2018 y ella sorprendió con sus definiciones sobre el tema.

“¿Cuándo apareció la denuncia no le preguntaste? ¿No hablaron?”, le preguntó el también conductor de LAM. “No, yo sentía que él no tenía ganas de hablar con nadie”, señaló la joven en #AngelResponde en Bondi.

Leé más:

Aníbal Pachano opinó sobre el caso de Jey Mammon y Lucas Benvenuto y fue contundente

QUÉ DIJO DALMA MARADONA SOBRE SU INTERRUMPIDA RELACIÓN CON JEY MAMMON

“Yo tomé una postura, pero es lo que dice él ‘yo soy inocente’, yo no voy a ir en contra de eso. Técnicamente tiene razón, pero hay algo de allí que no...”, dijo Dalma, buscando la palabra. “¿No te cierra?, le sugirió Ángel, y ella respondió con un simple “no”.

De esta manera, Dalma dejó en claro que la explicación que Juan Martín Rago repite en todas sus presentaciones en los medios no la tranquilizaron respecto a si fue o no culpable de la acusación ya que la Justicia cerró la causa por prescripción en lugar de investigar los hechos.

(Foto: PH: Alejandra López / Captura eltrece)

Esto le dio pie a Ángel a exponer su coincidencia con la invitada. “A mí me pasó lo mismo, no me importa lo que diga la justicia. Le pregunté qué había pasado, contame tu versión, como me encontré con una pared y una relación que fue hace 15 años que lo conozco y no la conocía, es raro”, sentenció el periodista, que fue demandado por Rago el año pasado por este tema.

Leé más:

Georgina Barbarossa reveló si invitaría a Jey Mammon a su programa y fue contundente

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaW40aNEVccEfiN9Oz3v y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.