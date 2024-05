En los últimos días Jey Mammon volvió a la TV promocionando su regreso a ese medio y a la radio en sendos ciclos producidos por Gustavo Sofovich y este domingo visitó Almorzando con Juana Viale, donde Valeria Sampedro lo incomodó con preguntas de grueso calibre.

El primer bloque del ciclo que tiene de nuevo a Juana Viale al frente tras sus vacaciones estuvo casi íntegramente dedicado a Juan Martín Rago, que fue separado de la conducción de La peña de Morfi hace casi un año tras la acusación pública de Lucas Benvenuto sobre un abuso producido supuestamente cuando él era menor de edad.

Valeria Sampedro y Jey Mammon (Fotos: captura eltrece)

“Vivimos en una sociedad en la que un testimonio vale más que una verdad”, aseguró Rago, que segundos más tarde agregó que “La Justicia lo declaró inocente”, lo que hizo reaccionar a Valeria Sampedro.

Leé más:

Jey Mammon perdió el juicio que le inició a Lucas Benvenuto por “calumnias e injurias”: “Él no mintió”

QUÉ LE PREGUNTÓ VALERIA SAMPEDRO A JEY MAMMON SOBRE LUCAS BENVENUTO EN LA MESA DE JUANA VIALE

“No es inocencia, o sea, lo que declara la justicia es que la causa prescribió, técnicamente, digo, para aportar datos. Hay una cuestión que excede lo que pueda pensar o entender cada uno”, le dijo Sampedro.

“En este caso Lucas denunció en 2020, no avanza una investigación porque la fiscalía y el juez entienden que pasó mucho tiempo, que el delito es viejo”, agregó Sampedro. “¿Existió el delito? ¿No existió? Esto que vos decías del juicio por la verdad. O sea, en algún momento, digo, esto es una cuestión pública, nos vamos a enterar de qué pasó”, detalló.

Valeria Sampedro y Jey Mammon (Fotos: captura eltrece)

“Cuando se habla de delitos de personas que fueron vulneradas, en este caso una denuncia de un abuso sexual, en general no se les crea a las víctimas, esto es una cuestión histórica”, agregó la periodista.

“¿Te puedo interrumpir un segundo? El beneficio de la duda en general uno se lo da a la víctima”, replicó Jey Mammon, y aseguró que “La justicia lo declara inocente” y desafió a Valeria a “preguntárselo a cualquier abogado”.

Leé más:

Jey Mammon reveló su charla con Lizy Tagliani, su reemplazo en La peña de Morfi: “Quiero hablar sobre ella”

JEY MAMON, SORPRENDIDO POR LA PREGUNTA DE VALERIA SAMPEDRO EN ALMORZANDO CON JUANA VIALE

“Coincido con vos: la Justicia no investiga, pero la justicia me declara inocente. Que haya prescripto quiere decir que haya sucedido o que no haya sucedido. No, no quiere decir ni que pasó ni que no pasó. Coincido con vos también”, agregó el humorista.

“Pero afortunadamente, en esta nueva sociedad, afortunadamente, se escucha al denunciante y ya se lo llama víctima. Y no sé si eso es afortunado”, señaló el invitado, que cuando Valeria señaló que “no se quería meter en ese caso puntual”, él reveló: “Pero yo sí, porque es mi vida y yo casi me mato”.

“Acá estamos hablando de víctimas como si la víctima fuera alguien que se sienta y dice “Yo hace 17 años’, porque él dice que tenía 14. Cuando él tenía 14, me lo dijo mi sobrino, yo no tenía 32. (…) No dan las cuentas, porque no tenía 14 años”, aseguró.

“Empezamos a salir cuando él tenía 17. Era la misma historia que el Nochero Jorge Rojas, que no había nadie que cuestionara esa historia en los medios”, dijo Rago tratando de desviar el tema, pero Sampedro lo sorprendió: “Jey, ¿cómo saliste con un chico de 16 años teniendo 31 o 30? ¿Cuántos años tenías?”, le preguntó.

Leé más:

Jey Mammon habló a corazón abierto sobre su mayor miedo tras ser denunciado

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaW40aNEVccEfiN9Oz3v y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.