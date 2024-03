En los últimos días se conoció la renuncia de Jésica Cirio a la conducción de La peña de Morfi tras un año muy atribulado para ella en el plano personal, y de esta manera Telefe no demoró mucho en encontrarle reemplazo en la figura de Lizy Tagliani, de quien habló Jey Mammon este domingo.

El humorista visitó Implacables, donde se refirió al intenso año que tuvo a causa de la dura denuncia mediática que recibió por supuesto abuso de menores, y su posterior marginación del ciclo de Telefe, y se refirió a su diálogo con su reemplazante.

En primer lugar, Jey manifestó que se siente maltratado, pero no “por la tele” sino por “gente que trabaja en ella”, sin especificar a ningún directivo de la señal en especial. Luego señaló que Telefe es “un canal que siempre amó y consumió” y que “es probable que algún día vuelva a trabajar allí”.

QUÉ DIJO JEY MAMMÓN SOBRE LIZY TAGLIANI COMO SU REEMPLAZO EN LA PEÑA DE MORFI

“A veces hay que dejar pasar el tiempo”, aconsejó el humorista, y luego contó que Lizy le escribió ni bien le elevaron la propuesta de La peña. “Yo quiero hablar de una persona que vos nombraste, Lizy Tagliani”, señaló, antes de referirse a su personalidad.

“Ella es una persona hermosa que yo respeto y admiro profundamente. Lizy me escribió el otro día y me dijo ‘Yo quiero que sepas que yo me voy a hacer cargo de La peña’”, reveló Jey, pidiendo disculpas a Tagliani por sacar esta comunicación a la luz.

“Yo le dije ‘¿Estás loca? ¿Qué me estás explicando o contando a mí esto? La peña para mí siempre fue Gerardo (Rozín), a mí no me tenés que contar nada’”, reveló el conductor, que recordó que “pasó tanta gente en el medio” desde el fallecimiento del creador del ciclo, hace apenas dos años.

“La televisión tiene personas buena gente, muy valorables, muy queridas. Lizy Tagliani es una persona hermosa, muy talentosa. Además de talentosa, es buena gente, por eso la gente la quiere. Y ese cuarto poder que conocíamos, los que tenemos cuatro dosis de vacunas, ya no existe más: la gente manda ahora y por eso la gente la elige a Lizy”, agregó Jey.

