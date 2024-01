Desde Villa Carlos Paz, Jey Mammon le dio una entrevista a Socios del Espectáculo, el programa que Rodrigo Lussich y Adrián Pallares conducen por América. Lejos de llamarse a silencio, opinó sin filtro sobre la conversación que los conductores y su equipo mantuvieron con el humorista en su vuelta al teatro.

“¿Qué opinás de Jey Mammon de nuevo en la televisión?”, le preguntaron al periodista a través de sus stories de Instagram. Entonces, el conductor aseguró que una de las panelistas fue la única que “hizo las cosas bien”, deslizando que los conductores no habrían estado a la altura de las circunstancias.

“Considero que se puede entrevistar a cualquiera... La entrevista fue pésima. Solo Mariana Brey hizo lo correcto”.

“Considero que se puede entrevistar a cualquiera... La entrevista fue pésima”, sentenció Ángel, con firmeza. Sin embargo, destacó el trabajo de una comunicadora. “Solo Mariana Brey hizo lo correcto”, sentenció de Brito sobre la panelista, quien le rememoró a Jey los dichos de su examiga, Nazarena Vélez, luego de que se conociera la denuncia de Lucas Benvenuto en su contra por abuso sexual infantil, lo que hizo estallar la polémica.

NAZARENA VÉLEZ SOSTUVO SU POSTURA SOBRE JEY MAMMON

En ese marco, Nazarena Vélez manifestó que no se presentó a ninguna mediación con Jey Mammon, como así argumentó el actor en Socios del Espectáculo, porque no recibió ninguna notificación.

“A mí no me llegó absolutamente nada a mi casa. Si no lo hubiese llamado a Beccar Varela (abogado)”, explicó Vélez.

Acto seguido, y cerrando el delicado tema, Nazarena sostuvo su pensamiento sobre la delicada denuncia que recibió Jey de parte de Lucas Benvenuto.

“No tengo nada personal con él, pero sigo pensando que no está bien la relación de un menor con un adulto”, señaló.

“Lo entiendo, pero esto me pasaría con mi hermano o con mi hijo, que estaría completamente en desacuerdo. Entiendo que le haya dolido por la amistad que teníamos. Esto me tiene tan consternada que no me lo quiero cruzar, pero le deseo lo mejor”, finalizó Nazarena en Poco correctos.