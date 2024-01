Luego de que Jey Mammon arremetiera contra Nazarena Vélez en Socios del Espectáculo, afirmando que la llevará a juicio por llamarlo “pederasta” cuando salió a la luz la denuncia de abuso sexual que le hizo Lucas Benvenuto en 2020, la actriz y productora reveló cómo impactaron sus dichos.

La encargada de preguntarle por las fuertes declaraciones del actor, quien al igual que Vélez está haciendo temporada en Córdoba, fue Estefi Berardi en Poco correctos.

“No puedo dejar de preguntarte por la nota de Jey en Socios. Yo sé que Naza no quiere agrandar este tema, pero ¿cómo te sentís con lo que dijo?”, le dijo la panelista.

Movilizada, la actriz respondió: “Hoy casi no hago este móvil, justamente por este tema. Yo estoy poniendo mucha energía física y emocional en esta temporada”.

“A mí cada rincón de Carlos Paz me hace acordar a todo mi pasado. Fue el último verano en el que mi hermana Jazmín estuvo viva, está Fabián (Rodríguez, exmarido) presente todo el tiempo, está Titi... Emocionalmente tengo un montón de cosas que no quiero seguir drenando”, continuó.

“Yo lo dije muy claro en LAM, a mí lo que me genera la presencia de Jey acá es una incomodidad y tiene que ver con el amor que sentí por él. Si eso le molesta a él lo lamento muchísimo. Es lo que me pasa a mí”, agregó Naza.

“No quiero seguir hablando del tema por él. Siento que cuanto más grande lo hace, no se beneficia él. Y acá la gente es amorosa con él”, aseguró.

NAZARENA VÉLEZ SOSTUVO SU POSTURA SOBRE JEY MAMMON

En ese marco, Nazarena Vélez manifestó que no se presentó a ninguna mediación con Jey Mammon, como así argumentó el actor en Socios del Espectáculo, porque no recibió ninguna notificación.

“A mí no me llegó absolutamente nada a mi casa. Si no lo hubiese llamado a Beccar Varela (abogado)”, explicó Vélez.

Acto seguido, y cerrando el delicado tema, Nazarena sostuvo su pensamiento sobre la delicada denuncia que recibió Jey Mammon de parte de Lucas Benvenuto.

“No tengo nada personal con él, pero sigo pensando que no está bien la relación de un menor con un adulto”, señaló.

“Lo entiendo, pero esto me pasaría con mi hermano o con mi hijo, que estaría completamente en desacuerdo. Entiendo que le haya dolido por la amistad que teníamos. Esto me tiene tan consternada que no me lo quiero cruzar, pero le deseo lo mejor”, finalizó Nazarena en Poco correctos.