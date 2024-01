Desde que surgió la escandalosa denuncia de Lucas Benvenuto contra Jey Mammon por un supuesto abuso que para la Justicia está prescripto, pero Nazarena Vélez hizo pública su decisión de cortar relación con el humorista hasta que las cosas se aclaren, con polémicas declaraciones de por medio.

Luego de que Jey estrenara una obra en Carlos Paz, se esperaba que Nazarena tuviera un reencuentro con el humorista, pero ella se limitó a manifestar que su presencia en la misma cuidad que ella le genera “una incomodidad”, aunque aclaró que es “por el amor que ella sintió por él”.

Nazarena Vélez habló tras la amenaza de juicio penal que le hizo Jey Mammon: “Igual le deseo lo mejor” (Foto: Instagram / nazarenavelez - jeymammon)

Sus palabras llegaron a oídos de Jey, que en Socios del espectáculo le lanzó una contudenten advertencia: “Ella insiste en poner en ese concepto de mí y se va a tener que atener las consecuencias, no tiene que ser gratis que alguien diga cualquier cosa”, señaló, en clara referencia a una demanda legal.

QUÉ DIJO NAZARENA VÉLEZ TRAS LA ADVERTENCIA DE DEMANDA DE JEY MAMMON

En Poco correctos (eltrece) Nazarena habló de su vida, amigos y relaciones, y se animó a tratar su visión sobre Jey Mammon. “Si eso a él le molesta, lo lamento muchísimo, pero nadie me puede decir lo que me pasa a mí. Me pasa y punto. Y no quiero seguir hablando del tema por él”, sentenció.

“Yo siento que cuanto más grande lo hace, menos lo beneficia a él, y acá la gente es amorosa con él”, agregó la artista que negó que le haya llegado alguna notificación. “No tengo ganas de seguir perdiendo energía. Lucho todos los días para ser feliz, porque cuando uno viene de una depresión tan grande (…) no es de un día para el otro. Tengo que luchar para salir adelante”, explicó.

Jey Mammón habló de Nazarena Vélez.

“Todo lo que me baja yo lo esquivo y no tengo nada personal con él, pero sigo pensando que no está bien la relación de un menor con un adulto, y lo lamento profundamente por él. Lo entiendo, pero me pasaría con mi hermano o mi hijo, que estaría completamente en desacuerdo. Entiendo que le haya dolido por la amistad que teníamos, y esto me tiene tan consternada que no me lo quiero cruzar, pero le deseo lo mejor”, cerró Nazarena.

