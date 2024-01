En abril, Lucas Benvenuto reveló que una denuncia por abuso que presentó contra Jey Mammon fue rechazada por la Justicia, y esto llevó a que el artista fuera separado de la conducción de La peña de Morfi y desapareciera de la TV, excepto en entrevistas.

El artista reapareció este domingo en Intratables, promocionando su espectáculo teatral producido por Gustavo Sofovich en Villa Carlos Paz y respondió sin tapujos cómo reaccionaría ante aquellos que lo marginaron del medio y le dieron la espalda.

Jey Mammon volvió a las tablas y se emocionó por el apoyo recibido. Fuente: Web.

Naiara Vecchio le consultó qué haría si se encontrara con Nazarena Vélez, que aseguró en TV que le soltaba la mano tras la acusación, y Juan Martín Rago aseguró que él “la saludaría como ha saludado a todos los que se cruzó”.

“Hay muchísimos colegas con los que compartí temporada y sobre los cuales no hablo porque me han acompañado con muchísimo amor”, aseguró Rago. “Cuando uno cae, la mayoría de la gente se abre, te abandona”, le dijo Susana Roccasalvo y le preguntó si alguno de los que lo dejó caer se arrepintió y volvió a hablarle.

Leé más:

Jey Mammon reaccionó contra una periodista a la salida de su show: “Comprate una vida”

JEY MAMMON ASEGURÓ QUE MUCHOS ARTISTAS LE SOLTARON LA MANO Y LUEGO LE PIDIERON

“Sin dar nombres, te voy a decir algo: hay gente que me pidió disculpas. ¿Y sabés qué? Yo aprendí algo y se lo agradezco a Flor Peña: a no tomarme nada personal porque acá sucedió algo que se generó de una manera que pudo haber confundido a ciertas personas”, explicó, en referencia a la denuncia mediática.

“Después, cada uno actuó como quiso y como pudo. Algunos como quisieron también, porque vos me podés mandar un mensajito o hablar a cámara, que no es lo mismo. (…) Pero los que se comieron un palo sin darse cuenta… Yo no puedo enojarme con ellos porque después vinieron y me pidieron disculpas porque se comieron un garrón”, agregó.

Jey Mammon (Foto: Instagram/ jeymammon)

“Y yo no puedo ser tan soberbio de decir ‘no te perdono’ porque está bien. De verdad está todo bien. Lo digo sinceramente porque esto que me pasó a mí, me puede pasar a cualquiera y más de un famoso me dijo que han aprendido mucho con todo esto”, cerró Jey Mammon, a lo que la conductora replicó: “Habrán aprendido a callarse la boca”.

Leé más:

Así reaccionó Nazarena Vélez ante la posibilidad de reencontrarse con Jey Mammon en Carlos Paz