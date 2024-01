Nazarena Vélez se alejó de LAM para instalarse en Carlos Paz con el objetivo de hacer temporada de verano. La productora, al igual que Jey Mammon, eligió Córdoba. Por eso, quisieron saber cómo reaccionaría si se reencontrara con el humorista, de quien se alejó cuando salió a la luz la denuncia de Lucas Benvenuto.

“¿Evaluaste en algún momento el hecho de que tenés el mismo productor que produce a Jey Mammón?”, le preguntaron en Intrusos. “No, me lo contó antes de firmar el contrato que lo traía a Jey, y me parece bien que lo traiga. No sería tan caradura de cortarle el trabajo a Jey y decirle a mi productor a quién tiene que producir. Yo me meto en mi historia, en mi vida, en lo mío y después cada uno es dueño de hacer lo que quiera”, sentenció Nazarena.

“Seguramente nos cruzaremos... y nada, no sé, no lo pensé”.

“Hay mucha posibilidad de que se crucen”, sumó Pablo Layus. “Seguramente nos cruzaremos... y nada, no sé, no lo pensé”, dijo Nazarena. Entonces, el notero le consultó si le gustaría charlar con él, especialmente, por la “fuerte amistad” que tuvieron. “No lo pensé, sinceramente”, sentenció Vélez, incómoda, poniéndole un punto final al tema.

NAZARENA VÉLEZ, FURIOSA CON CARMEN BARBIERI POR DECIR QUE LE ARRUINÓ LA VIDA A MUCHA GENTE

Luego de que Carmen Barbieri hiciera un fuerte descargo contra Ángel de Brito y sus angelitas de LAM, Nazarena Vélez fue letal con su opinión y dio que hablar al disparar sin filtro contra la conductora de Mañanísima, el programa que conduce por eltrece.

Todo comenzó cuando De Brito recordó con ironía las palabras de Barbieri sobre Nazarena al aire: “Te felicitó Carmen por destruir vidas, por arruinarle la vida la gente”, expreso en el ciclo de América.

Tras escucharla, Nazarena tomó la palabra: “¡Qué atrevida! No sé cómo le da la cara, de verdad. Hay cosas que la escucho y digo ‘no sé cómo le da la cara’. Y aparte, lo dice con una seriedad. ¡Qué caradura!”, remarcó. Y cerró, tajante: “Con las cosas que ha dicho esa mujer. De verdad, no puedo creer”.