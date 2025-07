A menos de una semana del escándalo con Wanda Nara en el Chateau Libertador, Mauro Icardi disfruta del reencuentro con sus hijas y del ensamble familiar con la China Suárez.

Si bien la actriz tuvo la indicación de ir vinculándose paulatinamente con las menores, en la red social El ejército de LAM publicaron una foto de la China siendo parte de una cena con el futbolista y las niñas que tuvo con Wanda Nara.

“Mauri y la china en Gardiner con las chicas Icardi y una de las niñas de la China”, escribieron en X junto a la imagen que cosechó todo tipo de opiniones.

LA OPINIÓN DE LA GENTE AL VER A LA CHINA SUÁREZ CON LAS HIJAS DE ICARDI Y WANDA NARA

WANDA NARA SORPRENDIÓ CON SUS DECLARACIONES SOBRE MAURO ICARDI

A menos de una semana del escándalo en el Chateau Libertador entre Wanda Nara y Mauro Icardi, el día que el futbolista fue a buscar a sus hijas para llevárselas a su nuevo hogar para compartir una semana juntos, la empresaria habló a fondo del tema y sorprendió con sus empáticas palabras hacia su ex.

“Lo viví tristísimo. Yo traté de colaborar todo el tiempo y quiero lo mejor para mis cinco hijos”, dijo Wanda ante el micrófono de Intrusos.

Sobre las imágenes de las menores llorando desconsoladas, negándose a irse con su papá, Nara agregó: “Yo no filtré esos videos. Se los mandé a algunas personas que estaban hablando cosas que no eran”

“Yo no me negué a entregarlas en ningún momento, por eso no estoy en desobediencia y no tengo ninguna denuncia”, afirmó la conductora.

Y se excusó: “Lamentablemente, mi única defensa son esos videos que se presentaron en la Justicia”.

“Yo lo único que quiero es la paz de ellas, que puedan pasar tiempo con él. Si es necesario seré yo quien las lleve o pondré a alguien de mi confianza para que eso pase”, sostuvo Wanda.

Teniendo en mente que en pocos días Icardi se va a Turquía, Nara fue empática con sus declaraciones: “Sé lo difícil que debe ser para él, en este momento, tener que abandonar el país e irse lejos de sus hijos”.

