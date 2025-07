Si bien Wanda Nara calificó de “tristísimo” el escándalo del viernes en su casa, cuando debía entregarle a Mauro Icardi a sus dos hijas en común, tuvo que intervenir el cuerpo de psicólogos del Ministerio Público Tutelar, la Policía, hasta el Same para que se cumpla el mandato judicial, y ahora explica por qué se filtraron videos de su casa.

En cuanto a las imágenes de las nenas en crisis de llanto, la empresaria se defendió: “Yo no los filtré. Se los mandé a algunas personas que estaban hablando cosas que no eran”.

“Me parece que a los periodistas está bueno que informen o al menos pregunten a todas las partes y después saquen sus conclusiones”, deslindó responsabilidades en respuesta a Intrusos.

Wanda Nara y L-Gante. Foto: RS Fotos

Al rato argumentó: “Lamentablemente, mi única defensa a veces son esos videos que fueron presentados en la justicia. Yo lo único que quiero es que la paz de ellas, su tranquilidad. Que puedan pasar tiempo con él”.

LA VERSIÓN DE WANDA NARA DEL ESCÁNDALO DE MÁS DE 10 HORAS EN SU CASA

“Traté de colaborar todo el tiempo y quiero lo mejor para mis cinco hijos”, enfatizó al salir de tribunales junto a L-Gante.

Foto: Instagram @mauroicardi

“En ningún momento me negué a entregar a las chicas. Por eso yo no estoy en desobediencia. No tengo ninguna denuncia. Y en el caso que existiera alguna denuncia, automáticamente va a ser desestimada”, continuó.

Al final, Wanda Nara negó haberse desmayado: “Se dijeron un montón de cosas, pero no son reales”.