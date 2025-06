“Yo voy a hacer todo lo posible para que no pierdan nunca el contacto”, aseguró Wanda Nara en una entrevista que brindó este lunes luego del fin de semana en que sus hijas se revincularon con su padre, Mauro Icardi.

En ese sentido, la mediática se lamentó de las cosas que se dicen en los medios sobre su accionar en la entrega de las niñas del viernes, que se demoró unas 10 horas, y aseguró que “sus hijas viven de su trabajo”.

Fotos: capturas Telefe

Wanda Nara también habló de una grabación que hizo alguien de su entorno mientras trataba de convencer a sus hijas de que no se vayan con Icardi y la China Suárez. “Tristísimo, tristísimo, pero nada, yo traté de colaborar todo el tiempo y quiero lo mejor para mis cinco hijos. ¿Qué querés que te diga? Yo no los filtré”, aseguró.

QUÉ DIJO WANDA NARA DE LA CONFLICTIVA ENTREGA DE SUS HIJAS A MAURO ICARDI

“Se lo mandé a algunas personas que estaban hablando cosas que no eran. Me parece que a los periodistas está bueno que informen o al menos pregunten a todas las partes y después saquen sus conclusiones”, dijo a su vez Wanda Nara, desdiciéndose a sí misma.

La mediática negó que se haya resistido a entregar a sus hijas, razón por la que fue denunciada por Icardi. “No pasó en ningún momento. Por eso yo no estoy en desobediencia. No tengo ninguna denuncia. Y en el caso que existiera alguna denuncia, automáticamente va a ser...”, dijo, aunque no llegó a completar la frase.

Fotos: Instagram @mauroicardi y captura eltrece

Asimismo, Wanda negó que la policía le haya sacado a sus hijas de los brazos. “Ya sé que se dijeron un montón de cosas, pero no son reales. (…) Mis hijas hoy viven de mi trabajo, que es la conducción, y yo tengo que realmente defender mi palabra (…) y de mi trabajo viven cinco chicos y no está bueno que digan un montón de cosas de una mamá que no son verdad”, replicó.

“Lamentablemente, mi única defensa a veces son esos videos que fueron presentados en la justicia. Si después se filtran o no, bueno, es responsable el que decide filtrarlo”, cerró finalmente sobre las imágenes que se viralizaron el viernes por la noche.

