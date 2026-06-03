La tensión crece en Gran Hermano: Generación Dorada. Tras una nueva gala de nominación cargada de estrategias, alianzas y especulaciones, quedó definida la placa final de esta semana, que tendrá un desenlace clave el próximo lunes.

En esta oportunidad, la líder semanal tuvo un rol determinante. Catalina “Titi” Tcherkaski hizo uso de su beneficio y realizó una jugada que no pasó desapercibida dentro de la casa: bajó de placa a Tamara Paganini y subió a Andrea del Boca, modificando por completo el escenario para los nominados.

Luego de la decisión de la líder, la placa definitiva quedó conformada por: Matías Hanssen (fulminado), Brian Sarmiento, Franco Zunino, Emanuel Di Gioia, JuaniCar, Sol Abraham, Gisela “Yipio” Pintos y Andrea del Boca. Ahora, todos ellos quedaron a merced de la decisión del público, que tendrá la última palabra sobre el futuro de los jugadores.

Foto: Captura (Telefe)

La presencia de figuras fuertes y perfiles muy distintos en la placa anticipa una definición reñida, con fandoms movilizados y estrategias que ya empiezan a jugarse también fuera de la casa.

Mientras tanto, la decisión de Titi generó repercusiones entre los participantes, especialmente por haber salvado a Tamara Paganini y exponer a Andrea del Boca a la voluntad del público en una semana decisiva.

¿Quién será el próximo participante en abandonarGran Hermano: Generación Dorada?

Foto: Captura (Telefe)

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LA INCÓMODA ADVERTENCIA DE SANTIAGO DEL MORO A LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO: “ME LO DICEN EN LA CARITA”

La última gala de nominación de Gran Hermano: Generación Dorada tuvo un momento inesperado cuando Santiago del Moro interrumpió la dinámica habitual para dirigirse directamente a los participantes con un mensaje que dejó a todos sorprendidos.

Todo comenzó con una breve interacción con los jugadores, pero rápidamente el conductor cambió el tono de la conversación y expuso su incomodidad por algunas situaciones que, según dio a entender, habían llegado a sus oídos: “Yo veo todo, chicos”, lanzó de entrada, dejando en claro que estaba al tanto de ciertos comentarios que se habían hecho dentro de la casa.

Luego, el Del Moro fue aún más directo y apuntó al grupo en general: “Esto va para todos. Las cuestiones que tengan que ver conmigo, me las dicen a mí en la carita que la pongo todos los días acá”, expresó con firmeza.

Foto: Captura (Telefe)

Y continuó: “Yo todas las noches salgo con una sonrisa y les digo ‘¿cómo están?’. Estoy para ustedes. Yo me dedico a ustedes. Convivo ahí con ustedes 24/7, les entrego mi vida durante todos estos meses”.

Lejos de señalar a un participante en particular, el presentador aclaró que el mensaje estaba dirigido a todos los integrantes de la casa: “Si tienen alguna cuestión conmigo, esto va para el grupo en general y nadie en particular, me lo dicen. No me gustó esto, me pasó esto o quiero pedir un minuto para esto”, remarcó.

Santiago del Moro: “Esto va para todos. Las cuestiones que tengan que ver conmigo, me las dicen a mí en la carita que la pongo todos los días acá”.

“Les quiero pedir disculpas porque no llego a hablar con todos o simplemente hablo con el que me enfoca la cámara o con el que veo que me levanta la mano”, explicó. Y cerró, firme: “Cuando entro cada noche a la casa soy de todos por igual. Les deseo a todos lo mejor, chicos”.