La última gala de nominación de Gran Hermano: Generación Dorada tuvo un momento inesperado cuando Santiago del Moro interrumpió la dinámica habitual para dirigirse directamente a los participantes con un mensaje que dejó a todos sorprendidos.

Todo comenzó con una breve interacción con los jugadores, pero rápidamente el conductor cambió el tono de la conversación y expuso su incomodidad por algunas situaciones que, según dio a entender, habían llegado a sus oídos: “Yo veo todo, chicos”, lanzó de entrada, dejando en claro que estaba al tanto de ciertos comentarios que se habían hecho dentro de la casa.

Luego, el Del Moro fue aún más directo y apuntó al grupo en general: “Esto va para todos. Las cuestiones que tengan que ver conmigo, me las dicen a mí en la carita que la pongo todos los días acá”, expresó con firmeza.

Foto: Captura (Telefe)

Y continuó: “Yo todas las noches salgo con una sonrisa y les digo ‘¿cómo están?’. Estoy para ustedes. Yo me dedico a ustedes. Convivo ahí con ustedes 24/7, les entrego mi vida durante todos estos meses”.

Lejos de señalar a un participante en particular, el presentador aclaró que el mensaje estaba dirigido a todos los integrantes de la casa: “Si tienen alguna cuestión conmigo, esto va para el grupo en general y nadie en particular, me lo dicen. No me gustó esto, me pasó esto o quiero pedir un minuto para esto”, remarcó.

“Les quiero pedir disculpas porque no llego a hablar con todos o simplemente hablo con el que me enfoca la cámara o con el que veo que me levanta la mano”, explicó. Y cerró, firme: “Cuando entro cada noche a la casa soy de todos por igual. Les deseo a todos lo mejor, chicos”.

Santiago del Moro: “Esto va para todos. Las cuestiones que tengan que ver conmigo, me las dicen a mí en la carita que la pongo todos los días acá”.

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FILOSA CRÍTICA DE MARIANA BREY A UNA PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO: “SU JUEGO ME PARECE MUY HIPÓCRITA”

Mariana Brey volvió a marcar posición sobre uno de los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada y no tuvo reparos en apuntar contra Catalina “Titi” Tcherkaski, a quien cuestionó duramente por su forma de jugar.

Durante un debate en vivo sobre la actualidad del reality, la analista reconoció que no simpatiza con su estrategia: “A mí no me gusta nada el juego de Titi. Ni ahora, ni antes, ni después. Siento que es un juego muy hipócrita el que hace. O por lo menos no me identifica”, disparó sin vueltas.

Lejos de quedarse ahí, la panelista también se animó a pronosticar un futuro complicado para la participante dentro del relaity de Telefe: “Creo que tiene poco tiempo, creo que le queda poco tiempo. No sé si irá en alguna de las próximas placas. No siento que tenga mucho tiempo”, sostuvo.

Foto: Captura (Telefe)

Ante las réplicas de sus compañeros, que pusieron en duda su análisis, Brey reafirmó su postura: “Me parece que Titi es una participante que no le queda mucho más tiempo dentro del juego. Esa es mi sensación”, cerró, tajante.