Mariana Brey volvió a marcar posición sobre uno de los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada y no tuvo reparos en apuntar contra Catalina “Titi” Tcherkaski, a quien cuestionó duramente por su forma de jugar.

Durante un debate en vivo sobre la actualidad del reality, la analista reconoció que no simpatiza con su estrategia: “A mí no me gusta nada el juego de Titi. Ni ahora, ni antes, ni después. Siento que es un juego muy hipócrita el que hace. O por lo menos no me identifica”, disparó sin vueltas.

Lejos de quedarse ahí, la panelista también se animó a pronosticar un futuro complicado para la participante dentro del relaity de Telefe: “Creo que tiene poco tiempo, creo que le queda poco tiempo. No sé si irá en alguna de las próximas placas. No siento que tenga mucho tiempo”, sostuvo.

Foto: Captura (Telefe)

Ante las réplicas de sus compañeros, que pusieron en duda su análisis, Brey reafirmó su postura: “Me parece que Titi es una participante que no le queda mucho más tiempo dentro del juego. Esa es mi sensación”, cerró, tajante.

Catalina “Titi” Tcherkaski de Gran Hermano (Foto: gentileza Telefe)

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SORPRESA EN GRAN HERMANO: CONOCÉ A LA ACTRIZ QUE INGRESÓ AL REALITY EN LUGAR DE GLADYS LA BOMBA TUCUMANA

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada volvió a sacudirse con un ingreso que promete dar que hablar. Tras la inesperada salida de Gladys La Bomba Tucumana, quien decidió abandonar el juego por voluntad propia, la producción apostó por una nueva figura para ocupar su lugar: Alejandra Majluf.

Actriz, carismática y dueña de una personalidad que rápidamente captó la atención de los participantes, Alejandra cruzó la puerta más famosa del país con una presentación tan particular como descontracturada: “Me llamo Alejandra Majluf, soy actriz. Soy del signo de Acuario. Me parece que este año viene con todo. Cada momento de la vida que vivís es el mejor”, expresó en su video de presentación.

Luego, recordó uno de los personajes más importantes de su carrera: “Yo hice un personaje que se llamaba La Colada, que tenía ropa de los 60, unas pestañas, o el pelo de colores. Me faltaban cosas mágicas con esa persona, que justamente por lo vanguardia que era. Aprendí un montón de cosas”.

Foto: Captura (Telefe)

Con entusiasmo por esta nueva experiencia, agregó: “Todavía tengo muchas ganas de seguir aprendiendo. Y este me parece que es un laboratorio interesante”.

Su llegada estuvo cargada de energía y exclamaciones que reflejaron la emoción del momento. La entrada de Alejandra generó curiosidad inmediata dentro de la casa. Ahora resta saber si logrará convertirse en una de las grandes protagonistas de la temporada o si la intensidad del juego terminará poniéndola a prueba desde el primer día.