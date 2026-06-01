Un nuevo momento de Gran Hermano: Generación Dorada quedó en el centro de la polémica luego de que se viralizara un video protagonizado por Andrea del Boca y Santiago del Moro. El intercambio, que parecía una charla cotidiana dentro de la casa, terminó generando una catarata de comentarios en las redes sociales.

Todo comenzó cuando la participante aguardaba la vuelta del conductor durante una transmisión en vivo: “¿Cómo estás, André? Que te noto la voz más o menos”, quiso saber del Moro al ver a la actriz esperando en el living de la casa.

Fue entonces cuando Andrea explicó que estaba atravesando un cuadro gripal: “Estoy... bueno, como se me escucha, con mucha gripe”, aseguró, con la voz visiblemente entrecortada.

Andrea del Boca en Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

Aunque el diálogo parecía inofensivo, el fragmento comenzó a circular rápidamente en las redes donde algunos usuarios interpretaron que la participante buscaba generar empatía en el público al mostrarse afectada por la gripe, debido a que segundos antes parecía estar mejor de la voz.

Foto: Captura (Telefe)

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ESCÁNDALO EN GRAN HERMANO: ANDREA DEL BOCA ESTALLÓ CONTRA UNA COMPAÑERA EN VIVO Y TERMINÓ LLORANDO

Una situación explosiva sacudió la casa de Gran Hermano: Generación Dorada y dejó a Andrea del Boca completamente quebrada. La participante apuntó con dureza contra Tati Luna por consumir alimentos sin TACC destinados especialmente para ella y otra compañera (Nenu López) con celiaquía.

Todo ocurrió durante la gala, cuando Andrea tomó la palabra y sorprendió al revelar el enojo que venía acumulando por una situación vinculada a la salud: “Hoy pasó un episodio que realmente me da mucha bronca”, comnezó diciendo.

La actriz explicó que tanto ella como Nenu tienen una condición que les impide consumir gluten y que eso había sido hablado previamente con la producción: “Con la salud no se jode”, remarcó con firmeza.

Foto: Captura (Telefe)

Luego detalló el episodio que detonó el conflicto: “Nosotras tenemos un canasto que toda la casa sabía que, no es que separamos las cosas porque somos avaras o mezquinas, simplemente porque no podemos contaminarlo con gluten”.

Según contó Andrea, Tati Luna tomó unas galletitas especiales para celíacos y hasta las compartió con otra participante. Pero lo que más la indignó fue la reacción posterior: “Cuando le preguntamos, dijo que esto era de todos y que le chupaba un huevo”, denunció.

Visiblemente afectada, Andrea agregó: “Cuando le dije ‘ojalá que nunca te pase’, me respondió que yo era una resentida. Si tener una enfermedad es ser resentida, hay que tener mucho cuidado”.

Foto: Captura (Telefe)

Tras las acusaciones, Tati Luna pidió la palabra y dio su versión de los hechos: “Todo el mundo me vino a increpar que me había comido medio paquete de galletas. Y no fue así, me comí dos galletas”, explicó.

La participante aseguró que jamás actuó con mala intención y que reaccionó mal porque se sintió atacada por toda la casa: “Me da mucha bronca que digan que fue adrede. Yo nunca hice nada intencionalmente y mucho menos para dañar a alguien”, sostuvo.

Andrea del Boca: “Hoy pasó un episodio que realmente me da mucha bronca. Con la salud no se jode”.

Además, explicó que encontró el paquete abierto y no prestó atención a que pertenecía a la comida especial de Andrea y Nenu: “Había tenido un día malísimo, me fui a hacer un té y agarré dos galletitas. Cuando las probé me di cuenta de que no tenían sal”, relató.

Finalmente, cerró con una frase contundente: “Jamás haría un daño ni jugaría con una situación así. Y si la producción cree que lo hice intencionalmente, estoy dispuesta a aceptar las consecuencias”.