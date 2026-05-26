Romina Orthusteguy reaccionó a la eliminación de su expareja, Eduardo Carrera, de Gran Hermano: Generación Dorada, durante la gala del lunes 25 de mayo, con un sugestivo posteo en redes sociales que no pasó inadvertido.

Luego de la salida del reality del ex participante, Romina publicó una tierna foto de Mía, la hija de 21 años que tuvieron juntos y que, según ella misma aseguró tiempo atrás, él nunca reconoció públicamente.

“Te amo, Mía”, escribió Romina sobre la imagen de la joven, en un mensaje que muchos interpretaron como una contundente declaración sobre quién ocupa verdaderamente el centro de su vida.

Foto: Captura de Instagram Stories (@romateguyok) Por: Fabiana Lopez

La historia entre Orthusteguy y Carrera comenzó en la tercera edición de Gran Hermano, emitida en 2003, donde protagonizaron una de las relaciones más turbulentas de la casa. Aunque el romance continuó una vez terminado el programa, con el paso de los años el vínculo quedó marcado por fuertes conflictos, acusaciones de violencia y un profundo distanciamiento.

En las últimas semanas, Romina reapareció públicamente en una entrevista con Bondi Live, donde habló sin filtros sobre el vínculo con su ex y aseguró haber vivido “un infierno” tras el final del reality.

Ahora, tras la eliminación de Eduardo de la casa más famosa del país, el gesto de Romina en redes volvió a encender la polémica alrededor de una de las historias más escandalosas surgidas de Gran Hermano.

Eduardo Carrera dio su versión de por qué nunca formó un vínculo con su hija Por: Captura

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LA FUERTE CONFESIÓN EN VIVO DE EDUARDO CARRERA AL HABLAR DE ANDREA DEL BOCA EN GRAN HERMANO: “LA EXTRAÑO”

El clima en Gran Hermano: Generación Dorada volvió a subir de temperatura, pero esta vez no por una pelea sino por una inesperada confesión de amor. El protagonista fue Eduardo Carrera, quien dejó a todos en shock al hablar sin filtro de lo que siente por Andrea del Boca.

En pleno vivo, cuando le preguntaron directamente por la actriz, Eduardo no dudó: “La extraño. Hoy le hablaba a Yipio (Gisela Pintos) de ella”, lanzó, dejando en claro que la ausencia de Andrea dentro de la casa no le es indiferente.

Pero lo más fuerte vino después, cuando fue por más y dejó entrever que lo suyo podría continuar fuera del reality de Telefe: “La extraño y espero conocerla mucho mejor afuera”, expresó, alimentando las versiones de un posible romance en un futuro.

Foto: Captura (Telefe)

La situación generó sorpresa entre sus compañeros, sobre todo porque dentro de la casa Eduardo no había avanzado de forma tan explícita. Incluso él mismo intentó justificarse: “La mirada de Yanina (Zilli) era tan penetrante y tan aguda que no me podía expresar libremente”, explicó, dando a entender que ciertas tensiones lo frenaban.

Ahora, con Andrea fuera del reality y él todavía en competencia, la historia suma un nuevo capítulo: ¿nace un romance o es solo estrategia?