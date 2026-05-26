Pepe Ochoa reveló en LAM que Marcelo ‘Chelo’ Weigandt será papá por primera vez con Nayla Rosica.

El futbolista de Boca Juniors estuvo en pareja con la cantante Ángela Leiva hasta hace poco más de un año y tuvieron un final abrupto tras el intenso romance.

“El Chelo Weigandt va ser papá con Nayla Rosica, ellos están de novios hace seis meses y el embarazo es de hace cuatro. Esta actual pareja del futbolista es por la que dejó a Ángela”, dijo el periodista en el programa de América.

Entonces, recordaron cómo terminó el romance del deportista con la artista: “Él le comunica el fin de su relación a ella por WhatsApp, ella no entendía absolutamente nada, él lo decidió de manera unilateral. Ella contó que intentó hablar con él, comunicarse”.

Chelo Weigandt será papá por primera vez con Nayla Rosica (Foto: redes sociales).

“Estuvo un mes sin que él le hablase por teléfono. Hasta que hablaron y él le dijo: ‘Yo no estoy para una relación’, pero venían de una relación muy intensa. Se habían conocido en una fiesta y duraron nueve meses”, repasaron en el vivo.

QUIÉN ES NAYLA ROSICA, LA MUJER CON LA QUE SERÁ PAPÁ EL EX DE ÁNGELA LEVIA

En el programa de Ángel de Brito también detallaron quién es Nayla Rosica, la mujer con la que Chelo Weigandt será papá por primera vez y por la que dejó a Ángela Leiva: “Ella era nutricionista de Boca”.

“Se conocieron por el club, no trabaja más ahí, es hija de uno de los tesoreros de Boca, por ende tiene mucha historia en el club tanto ella como su familia. Él desembarca en el club y la conoce ahí”, informaron al respecto en LAM.

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