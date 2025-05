A varios meses de la sorpresa que despertó su separación de Chelo Weigandt, Ángela Leiva abrió su corazón y habló cómo nunca de cómo vivió ese difícil momento.

“Con Chelo se terminó. Duró muy poco, pero fue muy intenso. Se terminó, ¿qué querés que te diga? Voy a hablar de cómo me sentí. Yo estuve muy triste. Esta vez, sentí que era el indicado. Después de todo lo que me pasó a mí, con mis relaciones, realmente creí que era por ahí”, expresó Ángela en una nota que dio a Intrusos.

“No hace falta que haya infidelidades para que se termine una relación. A veces, hay decisiones que uno no toma y duelen porque uno piensa que está en un lugar, proyectando algo, y de un día para el otro, te dicen ‘no, ¿sabés qué? Mejor no’”, agregó.

Foto: Captura (América)

Y siguió: “Los planes eran siempre juntos, de ambas partes. Pero bueno, un día, una de las partes decidió que no iba más, una decisión unilateral que tomó él, por eso quedé tan triste”.

Por último, ante la consulta sobre si hay posibilidad de una reconciliación, la artista no dudó y fue categórica con su respuesta: “No, con esas cosas no se juegan. Me comí un cuento hermoso, en el cual yo era una reina enamorada, al cual ‘la amaban y la cuidaban’, y no pasó. Pero no lo culpo, igual. Pasa que, a veces, son las formas, los tiempos, las decisiones y la responsabilidad afectiva, que hoy se usa mucho esa frase, pero me parece importante resaltarla”.

EL SUGESTIVO POSTEO DE CHELO WEIGANDT TRAS SEPARARSE DE ÁNGELA LEIVA

En medio de la sorpresa que despertó la noticia sobre la separación de Ángela Leiva y Chelo Weigandt, el futbolista recurrió a las redes y dio que hablar con su sugestivo posteo.

“Un día a la vez, me dijo un gran amigo”, escribió Chelo en una foto que compartió en Instagram Stories, donde se lo ve entrenado y con energía puesta en su trabajo.

Por su parte, Ángela no dudó en confirmar que está soltera, pero prefirió no ahondar en su presente debido al doloroso momento que está atravesando: "Sí, es verdad: estoy separada y la estoy pasando bastante mal", le había dicho a Ángel de Brito, el conducto de LAM. Y cerró, muy movilizada: “Yo no puedo hablar del tema aún porque estoy muy triste”.

