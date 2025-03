Ángela Leiva, en medio de su felicidad por su relación sentimental, fue denunciada ante la justicia boliviana. ¿Qué pasó? La dueña de una empresa de eventos la denunció por supuestamente no haber cumplido con lo pactado.

“Quiero contarles que la cantante Ángela Leiva ha sido denunciada en el exterior. La denuncia es por estafa múltiple y abarca no solo a ella sino también a su equipo de trabajo. El título a esta hora es que la artista argentina fue denunciada en la justicia boliviana”, contó Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Ángela fue denunciada en Bolivia. Foto: IG | angelaleivaok

“Ahora vamos a hablar con la denunciante. Se llama Laura Vaca, es una mujer que es dueña de una empresa que ya hizo su reclamo judicial y va a dar detalles de lo que pasó”, siguió el comunicador, antes de poner al aire la palabra de la mujer que llevó a Ángela a la Justicia.

¿POR QUÉ ÁNGELA LEIVA FUE DENUNCIADA EN BOLIVIA?

Laura Vaca explicó por qué denunció a Ángela Leiva en la justicia boliviana.

“La contratamos a ella y a su equipo para un festival en Tarija. No cumplieron con lo pactado. Se fueron del lugar y no hicieron el show. Hicieron la prueba de sonido, se hizo el pago en su totalidad antes de la presentación porque si no no venían. Empezó a llover y coincidimos en que no se podía hacer el show, no le exigimos que cantara en esas condiciones...”.

“Mi empresa pagó un servicio por ellos y Ángela no cumplió con lo pactado”.

“Les pedimos que aguardaran en el camarín unos minutos y cuando paró la lluvia abandonaron el lugar. Se sabía que la lluvia iba a durar poco tiempo porque siempre es así acá. Cuando bajé para buscarlos al camarín se habían ido. Empecé a llamar a sus representantes pidiéndoles que volvieran. Les rogaba, pero no volvieron. Mi empresa pagó un servicio por ellos y Ángela no cumplió con lo pactado”, se quejó la mujer.

“La gente nos reclama por estafa y los estafados fuimos nosotros. La demanda penal es por estafa agravada múltiple”.

Antes de cerrar, la denunciante explicó que ellos fueron denunciados por la gente que asistió al show y que por eso decidieron iniciarle acciones legales a Ángela.

“10 mil personas estaban esperando a Ángela. Esa gente nos demandó porque pagó una entrada y no pudo verla. Por eso, realicé la acción legal en la Justicia. Les propuse cantar al otro día y me dijeron que no porque tenían que volverse a Santa Cruz. Les dije que conseguía otro vuelo y no quisieron. La gente nos reclama por estafa y los estafados fuimos nosotros. La demanda penal es por estafa agravada múltiple”, cerró la denunciante.