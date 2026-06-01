La reflexión que Federico Bal hizo de su escandalosa separación de Bárbara Vélez fue suficiente para que Barbie se sintiera afectada, y el malestar acumulado el fin de semana lo explotó en vivo con un furioso descargo contra su exnovio, a una década del conflicto que llegó a Tribunales.

Es que consultado por José María Listorti en Blender por el asunto que llegó a que un juez tenga que dictaminar entre denuncias cruzadas por violencia en el noviazgo, Fede había razonado conforme con su sobreseimiento: “Tenía toda la vida para demostrar lo que estaba pasando y el tiempo me dio la razón”.

Por eso, Barbie apuntó contra el conductor de Resto del Mundo: “Yo entiendo que debe ser difícil no tener gente que te ama, una familia hermosa que te contenga y te ame”.

El video con las declaraciones de Fede Bal sobre cómo superó el escándalo personal, mediático y judicial con Barbie Vélez.

En pleno llanto, la hija de Nazarena Vélez protestó: “Hace diez años que decido callarme la boca cuando saca el tema. Pero lamentablemente trabajo en los medios, me llegan mensajes de periodistas y no puedo hacer oídos sordos por más que quisiera. Tengo una familia hermosa, pero la pasé como el ort... todo el fin de semana”.

Barbie Vélez contra Fede Bal.

Sentada en el escritorio de Bondi, desde donde hace Storytime, Barbi reveló que “cada vez que se reflora el tema” le “vuelve a generar angustia” que no tiene por qué bancársela y disparó: “No hables nunca más de mí. Si querés hablar que sea para pedir perdón y cerrá el ort..., flaco. ¡No hables nunca más de mí!”.

“No hables nunca más de mí. Si querés hablar que sea para pedir perdón y cerrá el orto, flaco. ¡No hables nunca más de mí!”. Barbie Vélez

La advertencia de Barbie Vélez a Fede Bal

“No soy más esa nena de 20 años que no sabía hablar, que tenía miedo y vergüenza. Tengo 30 años, mucha terapia de por medio, así que no me rompas más... ¡Estoy harta!”, continuó.

“Cortala, flaco. Un límite. Es muy fácil hablar cuando sabés que la otra baja la cabeza y no habla. Dejá de romperme, no toqués el tema”, sentenció Barbie Vélez contra Fede Bal.