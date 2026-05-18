El clima cómplice que Federico Bal había logrado junto a Evelyn Botto en la previa de los premios Martín Fierro 2026 se desmoronó en instantes, cuando un panelista de SQP lo descolocó al punto de que hasta Yanina Latorre coincidió en fulminar al periodista.

“Les quiero preguntar a cada uno y mirándose a la cara que digan que los enamoró del otro”, planteó Nicolás Peralta.

En ese instante, Fede y Evelyn pusieron cara de horror y risas, por lo que Yanina se adelantó: “¡Mirá la pregunta de bolú que hace!”.

Fede Bal, Evelyn Botto, Yanina Latorre y Nicolás Peralta.

“¡Qué pregunta de bolú!”, concidió el conductor de Resto del Mundo.

Yanina Latorre enterró a su panelista en vivo

Como si fuera poco, Majo Martino liquidó a su colega: “La pregunta conc... seca metiste”.

Indignada, Latorre insistió en que su panelista “preguntó una pelot...” y cuando Botto indagó quién fue el de la duda lo fulminó: “Nico Peralta, el bolú del grupo”.

Al final, más allá de las carcajadas de Fede Bal y Evelyn Botto, lo cierto es que la Negra Capristo mandó al frente a Nicolás Peralta: “Está colorado...”