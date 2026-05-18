La previa de los Martín Fierro 2026 ya empezó a regalar momentos inesperados y uno de los más comentados tuvo como protagonista a Agustín “Rada” Aristarán, quien mandó al frente a Mario Pergolini en pleno móvil en vivo.

Todo ocurrió mientras Robertito Funes entrevistaba al humorista y mago en la alfombra roja de la gran fiesta de la televisión argentina: “Acá estamos con Rada”, anunció el conductor, antes de consultarle cómo vivía su primera nominación en televisión. “Estoy muy contento. Mi primer Martín Fierro en la televisión”, festejó Rada, con entusiasmo.

Sin embargo, el momento más explosivo llegó cuando Robertito le hizo la pregunta que venía repitiendo durante toda la cobertura: si Mario Pergolini finalmente asistiría a la ceremonia.

Foto: Captura (Telefe)

Lejos de esquivar el tema, Rada respondió sin vueltas y desató carcajadas: “Está durmiendo. Mario, en este momento, está durmiendo”, cerró, con su característico humor, en vivo.

Foto: Instagram (@soyrada)

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EL DIVERTIDO BLOOPER DE GEORGINA BARBAROSSA CON VICKY XIPOLITAKIS EN LA PREVIA DE LOS MARTÍN FIERRO 2026

La previa de los Martín Fierro 2026 ya empezó a regalar momentos inolvidables y uno de los más divertidos tuvo como protagonistas a Georgina Barbarossa y Vicky Xipolitakis durante un móvil en vivo para Telefe desde el Hotel Hilton.

Todo comenzó cuando Vicky irrumpió en la habitación de la conductora de A la Barbarossa mientras mostraba cómo las figuras se preparaban para la gran gala de la televisión argentina: “Y adiviná en qué habitación estoy. Estoy en la de ella, en la de Georgina Barbarossa”, lanzó entusiasmada la panelista mientras recorría la suite.

Apenas apareció en cámara, Georgina no tardó en hacer de las suyas y lanzó una frase que desató risas inmediatas: “Me estás clavando el micrófono en la teta”, le dijo entre carcajadas a Vicky, completamente descontracturada, después de tirarse en la cama con ella.

Foto: Captura (Telefe)

Pero el momento más explosivo llegó segundos después, cuando Georgina sorprendió con una confesión totalmente inesperada sobre cómo se prepara para eventos importantes: “Tengo que tener sexo para estar relajada, ¿entendés? Hay que tener mucho sexo. Vos sabrás también de esto. Porque viste que el sexo te relaja”, disparó sin filtro.

Descolocada y divertida al mismo tiempo, Vicky quiso saber si efectivamente estaba relajada para la ceremonia, pero Georgina redobló la apuesta con una respuesta aún más picante: “¡No!”, lanzó la conductora, generando una mezcla de escándalo y carcajadas en pleno vivo.

“Georgie, estamos en vivo. Georgie, sale todo”, le advirtió Vicky entre risas, intentando frenar el descontrol del móvil. Más tarde, ya un poco más tranquila, Georgina contó cómo se preparaba para la noche más importante de la televisión argentina: “Dormí un poquito. Ahora me voy a bañar de vuelta, me voy a sacar todo el maquillaje”, cerró.