Pasadas las 17 horas, Pamela David arribó al Hotel Hilton de Buenos Aires, donde este lunes se celebran los Martín Fierro 2026, y protagonizó una divertida situación antes del comienzo de la ceremonia de APTRA.
Celular en mano, la conductora de Desayuno Americano comenzó a recorrer la alfombra roja y distintos sectores del hotel y mientras lo mostraba en vivo en su programa.
Durante la transmisión, Pamela enseñó detalles de la decoración de la gala e incluso llegó a spoilear el look de la periodista China Ansa antes de su paso oficial por la red carpet.
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Sin embargo, el momento más desopilante llegó cuando intentó avanzar hacia la zona de habitaciones del hotel. Allí, un hombre de seguridad la interceptó y le pidió la acreditación “all access” necesaria para ingresar.
Lejos de cualquier privilegio, Pamela admitió que no tenía el permiso correspondiente encima y debió retirarse momentáneamente para ir a buscarlo, en una situación que rápidamente risas en Desayuno Americano.
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PAMELA DAVID, NOMINADA A MEJOR LABOR EN CONDUCCIÓN FEMENINA
La ceremonia de los Martín Fierro 2026 comenzará a las 21 horas y será transmitida por Telefe.
En esta edición, Pamela David está nominada en la terna Labor conducción femenina junto a Verónica Lozano (Cortá por Lozano y Chef al diván, Telefe), Karina Mazzocco (A la tarde, América), Wanda Nara (MasterChef Celebrity, Telefe), Mariana Fabbiani (El Diario de Mariana, América) y Georgina Barbarossa (A la Barbarossa, Telefe).