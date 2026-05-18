Después de varios días de incertidumbre por su estado de salud, finalmente se confirmó una de las presencias más esperadas de los Martín Fierro 2026: Mirtha Legrand dirá presente en la gran noche de la televisión argentina.

La noticia fue revelada por Luis Ventura en diálogo con El Observador 107.9, donde despejó todas las dudas sobre la asistencia de la diva a la ceremonia organizada por APTRA: “Confirmado, va Mirtha”, expresó Ventura, contundente.

La decisión no habría sido sencilla, especialmente porque la conductora viene de atravesar una fuerte bronquitis que incluso la obligó a ausentarse durante varias semanas de su histórico programa La Noche de Mirtha: “Su médico y la familia no quería, pero Mirtha metió el pecho y va por su estatuilla número 45 si la gana”, contó el periodista, dejando en evidencia el enorme deseo de la conductora de no perderse una de las ceremonias más importantes del espectáculo argentino.

Foto: Captura (eltrece)

Otro de los interrogantes pasaba por su participación en la tradicional alfombra roja. Sin embargo, Luis admitió que todavía no está definido si la conductora hará ese recorrido previo: “No sé si Mirtha hace alfombra roja, eso no lo tengo muy claro. Viene de una bronquitis, nadie quería que fuera a los Martín Fierro por la temperatura baja, no creo que se exponga a una alfombra rosa”, explicó.

Finalmente, el conductor cerró con una frase que resumió la expectativa que genera la diva: “Lo único que hago es encender velas para que a la noche se apiade de nosotros y venga”, concluyó.

Luis Ventura: “Confirmado, va Mirtha Lengrand (a los Martín Fierro 2026)”.

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ESCÁNDALO IMPENSADO ANTES DEL MARTÍN FIERRO: EL PICANTE CONFLICTO ENTRE FEDE BAL Y WANDA POR UNA SUITE DE LUJO

A horas de la gran noche de los Martín Fierro, estalló una polémica inesperada que tiene como protagonistas a Wanda Nara y Federico Bal. Todo salió a la luz en Intrusos, donde contaron el insólito conflicto por una exclusiva habitación de hotel Hilton que habría quedado en manos del actor y conductor.

Mientras las figuras comienzan a instalarse para la ceremonia más importante de la televisión argentina, en el ciclo de América revelaron detalles del detrás de escena: “Las primeras figuras ya están llegando. Moria Casán es la primera que ya está alojada en el hotel”, contaron al aire, dejando en evidencia el movimiento frenético de celebridades en las horas previas al evento.

En ese contexto, explicaron que varios famosos reservan suites premium para descansar y prepararse antes de la gala: “Muchos de los candidatos reservan una suite, una habitación, a su nombre, a su costo. En algunos casos son los canales, pero si no lo hacen por cuenta propia”, detallaron.

Foto: Instagram (@balfederico)

Pero el verdadero bombazo llegó después, cuando aseguraron que Wanda habría querido quedarse con una exclusiva suite presidencial que ya estaba reservada por el hijo de Carmen Barbieri: “Hay un lío con una habitación que quería Wanda Nara, que la reservó Federico Bal”, lanzaron en vivo, generando sorpresa inmediata en el estudio.

Según contaron, se trataría de una impactante suite presidencial con dos camas y una tarifa estimada de 1.500 dólares la noche. Lejos de alimentar la polémica, Federico habría reaccionado con total tranquilidad cuando fue consultado por el tema: “Amigo, estoy regando las plantas de mi casa”, respondió entre risas, dejando en claro que no estaba al tanto del revuelo que se había generado.

¡Tremendo!