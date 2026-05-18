El sábado 23 de mayo, Coti Sorokin protagonizará una velada exclusiva en el Salón Los Girasoles de Sheraton Pilar.
La experiencia incluirá show en vivo, menú de cuatro pasos, DJ y vinos libres, desde las 21:00 hasta las 3:00 de la madrugada.
Las entradas tienen un valor desde $270.000 + IVA por persona y prometen una noche única con uno de los artistas más destacados de la música argentina.
Coti Sorokin en vivo
Además, el lunes 25 de mayo, Las Vasijas Restaurante ofrecerá un tradicional almuerzo buffet criollo con platos típicos de la cocina argentina.
Entre las especialidades del menú se destacan:
- Locro
- Carbonada
- Pastel de papas
- Vacío relleno al horno
- Tallarines con albóndigas y tuco
- Milanesas con papas fritas para los más chicos
La propuesta de Sheraton Pilar Hotel & Convention Center también incluirá una gran variedad de entradas frías y una mesa de postres con pastelitos, churros, mazamorra, arroz con leche, flan, alfajores y otras delicias tradicionales.