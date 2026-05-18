El sábado 23 de mayo, Coti Sorokin protagonizará una velada exclusiva en el Salón Los Girasoles de Sheraton Pilar.

La experiencia incluirá show en vivo, menú de cuatro pasos, DJ y vinos libres, desde las 21:00 hasta las 3:00 de la madrugada.

Las entradas tienen un valor desde $270.000 + IVA por persona y prometen una noche única con uno de los artistas más destacados de la música argentina.

Coti Sorokin en vivo

Coti Sorokin (Foto: Movilpress).

Además, el lunes 25 de mayo, Las Vasijas Restaurante ofrecerá un tradicional almuerzo buffet criollo con platos típicos de la cocina argentina.

Entre las especialidades del menú se destacan:

Locro

Carbonada

Pastel de papas

Vacío relleno al horno

Tallarines con albóndigas y tuco

Milanesas con papas fritas para los más chicos

La propuesta de Sheraton Pilar Hotel & Convention Center también incluirá una gran variedad de entradas frías y una mesa de postres con pastelitos, churros, mazamorra, arroz con leche, flan, alfajores y otras delicias tradicionales.