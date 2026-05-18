Luego de su separación de Juana Repetto, Sebastián Graviotto sorprendió al compartir un profundo descargo emocional sobre el difícil momento que atraviesa al despedirse de sus hijos.

A través de sus historias de Instagram, el joven relató la angustia que siente cada vez que debe separarse de Lupe, Belisario, Timoteo y Toribio Repetto después de pasar tiempo junto a ellos.

“Acabo de dejar a los chicos y me bajé a ver un ratito al Chimi Chimi y lo primero que se me vino a la cabeza después de haber pasado dos días con ellos es ese vacío”, expresó.

Además, contó una conversación cotidiana que mantuvo con Juana relacionada con uno de los cumpleaños de los niños. “Le decía a Juani ‘¿qué onda el cumpleaños?’ porque Beli me decía si lo iba a llevar yo al cumple y yo le dije que no porque la mamá es amiga de Juani”, relató.

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LA CONFESIÓN MÁS DOLOROSA DE SEBASTIÁN GRAVIOTTO

Con total sinceridad, Sebastián habló de la ansiedad y la nostalgia que le provoca esta nueva dinámica familiar tras la ruptura con la actriz.

“Volviendo me agarra un poco de ansiedad, un poco de nostalgia y no sé si en algún momento frena”, reconoció el ex de Juana Repetto.

Luego, dejó una frase que impactó a sus seguidores por la crudeza con la que describió el proceso emocional que está atravesando: “Es como que te tenés que acostumbrar como cuando perdés a alguien, te tenés que acostumbrar a ese dolor, por llamarlo de alguna manera”.

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LA DECISIÓN QUE TOMÓ SEBASTIÁN GRAVIOTTO SOBRE SU PATERNIDAD

Cabe recordar que Timoteo es el cuarto hijo de Sebastián Graviotto. Antes de iniciar su relación con Juana Repetto, ya era padre de Lupe, mientras que la actriz había formado una familia monoparental junto a Toribio. Más tarde nació Belisario y, tras la separación, llegó el hijo menor de la familia.

Tiempo atrás, en una entrevista con Agus Rey, Sebastián también reveló la drástica decisión que tomó luego de enterarse del embarazo de su último hijo. “Me hice la vasectomía un mes después de haberme enterado del embarazo. Siempre quise tener muchos hijos y me encanta decir que tengo cuatro, pero ya está”, confesó.