Juana Repetto preocupó a sus seguidores este jueves al compartir que su hijo Belisario Graviotto sufrió un accidente doméstico y debió ser atendido en la guardia de una clínica.

La actriz mostró en sus redes sociales cómo atravesó el momento junto a sus hijos y llevó tranquilidad sobre el estado de salud del nene.

En medio de su conflicto con Sebastián Graviotto, Juana subió una foto desde la clínica, donde se la vio con su bebé Timoteo en brazos y Belisario a su lado.

Foto: @juanarepettook

“Cerrando el juernes en la guardia”, escribió, reflejando la preocupación y el cansancio de la jornada.

Para calmar a quienes le escribieron preocupados, la hija de Reina Reech compartió una imagen de Belisario con hielo en la cabeza y una bandana sujetándolo. “Estamos bien”, aseguró Juana, mostrando que el nene estaba fuera de peligro.

Video: Instagram de Juana Repetto

El accidente de Belisario y el mensaje de Juana Repetto

La influencer explicó que el accidente ocurrió cuando “ayer Beli se golpeó con una hamaca de madera maciza muy pesada y me sugirieron una placa. Por suerte todo perfecto”.

Así, Juana detalló que, aunque el golpe fue fuerte y los médicos recomendaron hacerle estudios, finalmente no hubo complicaciones.

En un video, mostró la herida de su hijo y agradeció la preocupación de sus seguidores. “Por suerte, todo salió bien”, remarcó, dejando en claro que el susto no pasó a mayores.

Juana Repetto y su vínculo con sus seguidores

Juana suele compartir en sus redes cada momento importante y también los episodios tensos de su vida cotidiana, lo que genera una comunidad de miles de seguidores atentos a sus consejos y experiencias sobre maternidad.

Aunque hace meses se separó de Sebastián Graviotto, la actriz mostró recientemente una salida familiar para celebrar los dos meses de su bebé Timoteo, a quien tuvo por cesárea.