Hace unos meses, Fernanda Iglesias reveló que estaba bajo tratamiento para bajar de peso: eligió la dieta keto.

En ese marco, recibió decenas de críticas por comer sólo los alimentos permitidos cuando tiene hambre y hasta saciarse.

Por eso, tras seis meses de trabajo, la periodista Fernanda Iglesias respondió con contundencia a quienes la liquidaron.

Fernanda Iglesias respondió desafiante a las críticas: “Por suerte todavía estoy lúcida”. Foto: Instagram @ferigleok

QUÉ DIJO FERNANDA IGLESIAS

En noviembre de 2025, la periodista escribió: “Bajé 8 kilos. Me mantuve durante 5 años con el tratamiento que había hecho con @adelgazapp, pero cuando entré en menopausia subí 10 kilos casi sin darme cuenta”.

Fernanda Iglesias respondió desafiante a las críticas: “Por suerte todavía estoy lúcida”

Así fue que comenzó su nueva dieta y ahora, seis meses después, retrucó: “Parece que estoy muy flaca… Por suerte, todavía estoy lúcida. Gracias por el aguante”.