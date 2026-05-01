Hace unos meses, Fernanda Iglesias reveló que estaba bajo tratamiento para bajar de peso: eligió la dieta keto.
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En ese marco, recibió decenas de críticas por comer sólo los alimentos permitidos cuando tiene hambre y hasta saciarse.
Por eso, tras seis meses de trabajo, la periodista Fernanda Iglesias respondió con contundencia a quienes la liquidaron.
QUÉ DIJO FERNANDA IGLESIAS
En noviembre de 2025, la periodista escribió: “Bajé 8 kilos. Me mantuve durante 5 años con el tratamiento que había hecho con @adelgazapp, pero cuando entré en menopausia subí 10 kilos casi sin darme cuenta”.
Así fue que comenzó su nueva dieta y ahora, seis meses después, retrucó: “Parece que estoy muy flaca… Por suerte, todavía estoy lúcida. Gracias por el aguante”.