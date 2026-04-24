La interna entre Fernanda Iglesias y María Julia Oliván, que trabajaban juntas en el programa Que Miedo del canal de streaming Border Periodismo, estalló el último jueves y este viernes, la panelista de Puro Show relató, con lujo de detalles, cómo fue la pelea que terminó con el vínculo profesional entre ambas.

Según Iglesias, la versión de Oliván “no es cierta” y aseguró que tiene testigos para respaldar su relato. “Está mintiendo. Por suerte tengo un testigo, no fue así como dice ella. Hay partes ciertas y partes que no. Ella no me habló en ese tono en el que está diciendo que me habló”, disparó la periodista, visiblemente dolida por la situación.

Según su versión, Oliván llegó al estudio “bastante nerviosa”, quejándose de su pelo y con comentarios fuera de lugar: “Me hizo un comentario sobre mi cuerpo, me dijo que estaba muy flaca, pero mal. Y después también sobre lo que estaba comiendo”.

Cómo fue el cruce entre María Julia Oliván y Fernanda Iglesias (Foto: captura de eltrece).

La tensión fue en aumento cuando la charla giró hacia temas de producción y contenido. Iglesias explicó que siempre se ocupó de armar los temas del programa y que la dinámica era clara: “La idea del programa siempre fue que yo cuente cosas y ella sea la conductora, yo soy la panelista”.

Sin embargo, Oliván empezó a cuestionar su trabajo y a pedir cambios en la organización. “Me empezó a cuestionar todo. Empezó a meterse con el contenido del programa que yo había venido laburando. Me dijo: ‘Yo quiero poner algún tema donde yo pueda hablar, porque si no estoy como una tarada ahí dos horas sin decir nada’. Pero siempre lo hicimos así, le dije que se relaje”, contó Iglesias.

Cómo fue el cruce entre María Julia Oliván y Fernanda Iglesias (Foto: captura de eltrece).

La situación se volvió insostenible cuando Oliván, según Iglesias, descalificó los temas preparados: “Me dijo: ‘Todos esos temas son una porquería y a mí no me interesan’. Ahí ya dije… Se metió con mi laburo. Entonces si no te interesan no lo hagamos. Bueno, no lo hagamos. La verdad, me voy. Y ¿sabés qué? Le dije: ‘Sos insoportable. No te aguanta nadie’”.

EL TRASFONDO DE LA PELEA Y EL FUTURO DEL PROGRAMA

Iglesias remarcó que la pelea no fue un “arranque de golpe”, sino el resultado de una acumulación de tensiones y reproches. “Venía ya cuestionándome todo. Han pasado otras situaciones así. Pero ya después empezó a meterse con el contenido del programa que yo había venido laburando”, explicó.

La periodista también aclaró que nunca se opuso a los temas propuestos por Oliván y que siempre respetó su rol como dueña del streaming. “Jamás puse ninguna pero a nada. Todos los temas que me propone, yo le digo que sí. Porque es su streaming y ella tiene… Es la dueña”, subrayó.

FERNANDA IGLESIAS CONFESÓ QUE LE DOLIÓ ESTE CRUCE CON MARÍA JULIA OLIVÁN

Fernanda Iglesias confesó en el programa matutino de eltrece que le costó hablar del cruce con María Julia Oliván por la buena onda y el buen vínculo que tenían y porque disfrutaba mucho el programa de streaming.

"Me da mucha pena porque el programa me gustaba mucho hacerlo. Yo podía explayarme un montón. Los temas siempre tenían que ver con algo de política, en el cual ella aportaba lo que sabía. Era súper enriquecedor y divertido, teníamos la mejor onda”, dijo la periodista al respecto.

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