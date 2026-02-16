En medio de la tormenta mediática que rodea a Luciano Castro, su amigo y colega Pablo Echarri salió a bancarlo públicamente y dejó en claro que está a su lado en este momento difícil. “Luciano es mi amigo y está atravesando un momento durísimo”, evaluó en Puro Show.

“Y yo estoy con él. Ya le mandé un mensaje, que yo estoy acá, que como siempre estuvimos cerca, desde que nos conocimos en el año 92, 93…”, agregó, el actor, que remarcó la amistad de más de tres décadas que lo une a Castro y apuntó contra el ensañamiento de la prensa.

“Me parece que en este momento la sociedad disfruta de ensañarse con quien en un momento determinado es elegido por tal o cual cosa. Y creo que se han ensañado y se siguen ensañando porque más allá de las particularidades del momento, agarran y no largan, hay como un deseo, una sed de sangre, entre comillas, de lastimar gente que es llamativo”, señaló.

PABLO ECHARRI ASEGURÓ QUE LA PRENSA SE ENSAÑÓ CON LUCIANO CASTRO Y FERNANDA IGLESIAS LO CRUZÓ FUERTE

Echarri insistió en su apoyo incondicional: “A Luciano lo único que tengo para decirle es que acá estoy, cuando quiera. Acá estoy, al lado suyo, porque somos amigos y porque lo quiero y lo voy a bancar siempre. Hoy me mandó un mensaje por Doli, me dijo que me quería, que me amaba y yo también te amo, gordo. Me dejó tranquilo escucharle la voz, espero que pueda atravesar pronto y de la mejor manera este momento”, cerró Echarri.

Al término de la nota, Fernanda Iglesias pidió la palabra y, pese al pedido de los conductores, avanzó contra Echarri por sus declaraciones. “Él dice que le faltamos el respeto a Luciano Castro y Luciano Castro fue el primero en faltarle el respeto a su novia. Quiero decirle eso, para que quede en claro”, señaló la panelista.

“A mí me dijeron si no me arrepentía de haber arruinado una pareja y el que la arruinó fue él”, reveló Fernanda. “Así que, Pablo Echarri, el primero que le faltó el respeto a su novia fue él. Si él nunca hubiese sido infiel, nadie hablaba de esto”, cerró Iglesias.

