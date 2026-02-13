En medio de la preocupación por la salud de Luciano Castro, este miércoles se conocieron novedades sobre su futuro profesional. Fue Laura Ubfal quien, al aire de LAM, reveló cuándo el actor volverá a trabajar tras su internación y dejó en claro que ya tiene un compromiso laboral importante en agenda.

“Hoy habló Pablo Culell porque Luciano tiene que volver a trabajar el 15 de marzo. Tiene que estar grabando la segunda temporada de una serie para Netflix”, detalló Ubfal, en referencia a la palabra del productor, marcando una fecha clave en el calendario del actor.

Según explicó la periodista, el tiempo de recuperación está contemplado: “Estamos exacto a un mes de que él pueda salir de ahí”, sumó, y aportó datos sobre su presente: “Él está contento, hay un gimnasio donde se encuentra y está bien”.

Foto: Instagram (@castrolucianook)

“Luciano está consciente de todo. Quiere estar mejor, nada más”, cerró la panelista del programa de América, dando algunos detalles sobre el estado del actor.

REVELARON CÓMO FUE LA CHARLA DE GRISELDA SICILIANI CON LA CLÍNICA DONDE ESTÁ INTERNADO LUCIANO CASTRO

En medio de la preocupación por la salud de Luciano Castro, se conoció un dato que deja en claro el fuerte vínculo que mantiene con Griselda Siciliani pese a la separación.

La información la dio a conocer Santiago Sposato en A la tarde, donde reveló cómo fue la actitud de la actriz apenas supo de la internación de su ex: “Me dicen que Griselda Siciliani se puso a disposición”, comnezó diciendo el panelista.

“Obviamente ya estaba al tanto de todo esto, pero tuvo conversaciones con la gente de la clínica y, por supuesto, si necesitan algo, ella está ahí”, agregó.

Foto: Instagram (@griseldasiciliani)

El gesto fue celebrado en el programa. “Muy bien, una buena actitud”, remarcaron en el ciclo de América, destacando la predisposición de la actriz en un momento tal delicado y sensible.