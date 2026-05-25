Úrsula Corberó sorprendió a sus millones de seguidores en las redes sociales al compartir el registro más íntimo y profundo de su nueva vida.

A dos meses de haberse convertido en madre junto al Chino Darín, la actriz española de renombre mundial decidió abrir las puertas de su privacidad para mostrar por primera vez imágenes detalladas de su pequeño hijo, Dante Darín.

En las fotografías se puede apreciar en primer plano el rostro del bebé, quien heredó los rasgos más dulces de sus padres.

Úrsula Corberó volvió al trabajo tras ser mamá (Fotos del Instagram @ursulolita)

La felicidad de Úrsula Corberó en su nuevo rol

Las postales reflejan tanto la inmensa felicidad de la pareja como la belleza de este nuevo proceso.

Sin embargo, la artista de 36 años no quiso quedarse únicamente con el lado idealizado de la situación.

Maternidad y amor real

La publicación combinó momentos de extrema sensibilidad con las inevitables complejidades del día a día.

Úrsula Corberó compartió las imágenes de su hijo Dante Darín, Por: nstagram @ursulolita

“Qué afortunada, Dios mío”, escribió la actriz para resumir la montaña rusa de emociones que transita. En su relato, detalló que la experiencia incluye desde las risas y la contemplación de su hijo hasta las lógicas noches de desvelo.

El álbum fotográfico de Úrsula Corberó Por: Instagram @ursulolita

El posteo rápidamente se llenó de comentarios de colegas del espectáculo y fanáticos que celebraron la llegada de Dante.

El álbum fotográfico de Úrsula Corberó Por: Instagram @ursulolita

La familia Darín se mostró sumamente movilizada con la llegada del nuevo integrante, consolidando un presente lleno de amor que la actriz de Jackal 2 no duda en calificar como el desafío más hermoso y demandante de su vida entera.