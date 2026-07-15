La expectativa por la semifinal entre Argentina e Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 26™ es enorme, y hasta la protagonista de Gambito de Dama quedó en el centro del debate sobre a que país alentará.

“Como británica-argentina, con el gran partido que se viene el miércoles, ¿estás dividida? ¿De qué lado vas a estar?”, le consultaron a Anya Taylor-Joy desde AP.

“Hay mucha tensión en casa en este momento, pero por suerte mi abuelo trabajó en relaciones anglo-argentinas. Así que creo que, en lo más profundo de mi corazón, es Argentina”, dejando en claro su apoyo al equipo de Lionel Messi.

Anya Taylor-Joy. (Foto: @anyataylorjoy)

Sin embargo, enseguida aclaró para equilbrar Durante la presentación de Lucky, una miniserie de suspenso y crimen: “Pero si vamos a perder me alegra que sea con Gran Bretaña”.

Las raíces de Anya Taylor-Joy

La actriz, que nació en Estados Unidos pero se crió entre Buenos Aires y Londres, mantiene un fuerte lazo con ambos países.

Taylor-Joy, reconocida por su trabajo en cine y televisión, tiene raíces profundas tanto en la Argentina como en el Reino Unido. Su infancia transcurrió entre Buenos Aires y Londres, lo que la llevó a desarrollar una identidad marcada por ambas culturas.

En cada entrevista, la actriz suele destacar el cariño que siente por los dos países y cómo su historia familiar la conecta con ambas selecciones. Esta vez, en la previa de la semifinal, su elección generó repercusión entre los fanáticos.