La expectativa por la semifinal entre Argentina e Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 26™ es enorme, y hasta la protagonista de Gambito de Dama quedó en el centro del debate sobre a que país alentará.
“Como británica-argentina, con el gran partido que se viene el miércoles, ¿estás dividida? ¿De qué lado vas a estar?”, le consultaron a Anya Taylor-Joy desde AP.
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“Hay mucha tensión en casa en este momento, pero por suerte mi abuelo trabajó en relaciones anglo-argentinas. Así que creo que, en lo más profundo de mi corazón, es Argentina”, dejando en claro su apoyo al equipo de Lionel Messi.
Sin embargo, enseguida aclaró para equilbrar Durante la presentación de Lucky, una miniserie de suspenso y crimen: “Pero si vamos a perder me alegra que sea con Gran Bretaña”.
Las raíces de Anya Taylor-Joy
La actriz, que nació en Estados Unidos pero se crió entre Buenos Aires y Londres, mantiene un fuerte lazo con ambos países.
Taylor-Joy, reconocida por su trabajo en cine y televisión, tiene raíces profundas tanto en la Argentina como en el Reino Unido. Su infancia transcurrió entre Buenos Aires y Londres, lo que la llevó a desarrollar una identidad marcada por ambas culturas.
En cada entrevista, la actriz suele destacar el cariño que siente por los dos países y cómo su historia familiar la conecta con ambas selecciones. Esta vez, en la previa de la semifinal, su elección generó repercusión entre los fanáticos.