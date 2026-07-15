La Selección argentina se prepara para un duelo decisivo frente a Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 26™ y el entrenador Lionel Scaloni evalúa realizar al menos dos cambios en el equipo titular.

Según la información que compartió Leo Paradizo desde Atlanta en el programa Lape Club Social Informativo, el DT buscaría ajustar el mediocampo y la defensa para contrarrestar la velocidad y el juego aéreo del rival europeo.

En la defensa, la principal novedad sería la salida de Nicolás Tagliafico. Aunque en un principio se especuló con un cambio de esquema a línea de tres, finalmente Scaloni mantendría la línea de cuatro.

En ese caso, Lisandro Martínez pasaría a ocupar el lateral izquierdo y Nicolás Otamendi ingresaría como marcador central, con el objetivo de ganar altura para enfrentar a los delanteros ingleses.

Leo Messi y la Selección Argentina (Foto: Instagram @afaseleccionen)

Los que sí estarían confirmados, según el periodista de América, serían Leandro Paredes y Alexis Mac Allister, como titulares en la mitad de la cancha. En tanto, Nahuel Molina también tendría su lugar asegurado en el lateral derecho.

LAS DUDAS EN EL MEDIOCAMPO: ¿SALE DE PAUL O ENZO FERNÁNDEZ?

El mediocampo es otro de los focos de atención. Paradizo detalló que Rodrigo De Paul podría dejar su lugar, y su reemplazante sería Nico González.

Sin embargo, la decisión no está cerrada: también existe la posibilidad de que el que salga sea Enzo Fernández y no De Paul, lo que mantiene la incógnita hasta último momento.

Aunque la idea principal es realizar dos modificaciones, no se descarta un tercer cambio.

Si tanto De Paul como Enzo Fernández salen del equipo, Giuliano Simeone o Ezequiel Palacios aparecen como opciones para ingresar, aunque esta variante es menos probable conforme a la información que dio el periodista deportivo.

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