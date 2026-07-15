Así como Muchachos marcó el renacer de La Mosca, ahora La Cuarta Estrella es el surgimiento de Palmito como compositor del nuevo himno de la Selección Argentina, que hasta los propios jugadores cantaron en el vestuario tras el triunfo frente a Egipto por la Copa Mundial de la FIFA 26™.

“Estoy viviendo una película”, admitió Pablo Quintana, como se llama en realidad el creador del tema que usa la base No me arrepiento de este amor de Gilda.

En cuanto al hecho de que los futbolistas se hayan sumado, Palmito reflexionó en diálogo con MShow desde Estados Unidos: “Estoy muy contento, fue muy emocionante en el momento. Hico mucho laburo para poder vivir de la música, para obtener reconocimiento con eso”.

La Cuarta Estrella

“Me llevo la gloria de que la canción llegó al vestuario”, exclamó.

Qué quiso expresar el auto de la letra de La Cuarta Estrella

Además, Palmito aclaró la referencia a la frase “32 años después la scaloneta va a vengar la Copa que le robaron al 10”.

“La Copa del 94 fue en Estados Unidos y hoy volvemos a jugar ahí. En ese mundial pasó algo que no pasó antes ni después en toda la historia del fútbol, que es que entra una enfermera a una cancha a llevarse a un jugador (Diego Maradona). Además, unos meses después se determinaron que las sustancias que se habían consumido no alteraban el rendimiento del juego”, precisó.

“Está demostrado que fue una jugada política”, remató.

De hecho, esa parte del tema se podría prestar a confusión porque en la final de Italia 90 hubo también polémica, ya que Alemania ganó con un penal polémico, luego de que el árbitro no cobrara una falta más evidente a Calderón en el área europea...