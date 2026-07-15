A muchos les sorprendió el silencio de Marley durante todo el escándalo que se generó cuando Florencia Peña había anunciado la falsa muerte del papá de Lionel Messi, en pleno vivo de Luzu TV que derivó en el conclicto con Nicolás Occhiato, y ahora la actriz rompió el silencio.

“Vos sabés cómo es... Marley es así”, resumió Flor a Moria Casán en un mano a mano exclusivo.

“Él fue muy amoroso desde el día uno conmigo. Me llamó, me dijo que cometí un error y que no pasaba nada”, reveló Peña sobre Alejandro Wiebe.

Moria Casán con Florencia Peña.

Aunque luego deslizó cierta desilusión: “Lo que pasa es que después se puso todo en un lugar muy complejo...”.

Al final, Florencia Peña descartó haberse enojado con Marley y sonrió al confesar que con Nicolás Occhiato “estamos hablando”.

Los daños colaterales que sufrió Flor Peña tras su exabrupto con Jorge Messi

“Volví a terapia, que hacía mucho tiempo que no hacía”, contó.

Florencia Peña en el estreno del Circo Rodas (Fotos: Movilpress).

Más tarde justificó su presencia en la función de prensa del Circo Rodas: “Pasó un mes. Necesitaba meterme un poco para adentro... Me guardé en mi casa y empecé a meditar".

Picante, Moria Casán le remarcó que “la casi cancelación” que sufrió fue por haber ofrecido disculpas y concluyó irónica frente a Florencia Peña: “No tendrías que haber pedido perdón, porque no hiciste nada malo”.