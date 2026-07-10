La relación entre Florencia Peña y Nicolás Occhiato atravesó su momento más tenso luego del escándalo en Luzu TV, pero finalmente ambos protagonistas habrían logrado dejar atrás el conflicto. Según se reveló en el programa Lape Club Social, las partes “fumaron la pipa de la paz” y evitaron así una demanda judicial que, según el abogado Fernando Burlando, podía alcanzar los 750 millones de pesos (unos 500 mil dólares).

El conflicto se había originado cuando, durante el ciclo de Peña en Luzu TV, la conductora difundió al aire una fake news sobre el padre de Lionel Messi en pleno MUNDIAL™. El episodio derivó en la desvinculación inmediata de la actriz, lo que generó una fuerte polémica y la amenaza de acciones legales.

Florencia Peña (Foto: Movilpress)

“Hay paz, hubo un mediador que fue Alejandro Marley, que intentó acercar posiciones. Occhiato aceptó un nuevo contacto con Flor Peña por las tendencias en las redes, que al principio era todo contra la actriz, pero al transcurrir el tiempo eso fue cambiando”, dijo Luis Bremer.

CÓMO FUE EL DIÁLOGO ENTRE NICO OCCHIATO Y FLOR PEÑA

Luis Bremer también contó en el programa de América cómo fue el diálogo entre Flor Peña y Nico Occhiato tras toda la polémica: “Él aceptó la llamada, la primera no fue en buenos términos, en la segunda hablaron bien”.

Nico Occhiato en Luzu TV

“Todavía no se diluyó el contrato preexistente, la posición hoy es distinta, hay un buen diálogo, yo pregunté si podría volver el programa de Marley y Flor Peña con la misma conducción y me dijeron, ‘no, tal vez antes’, osea durante el MUNDIAL™“, agregó el periodista al respecto.

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