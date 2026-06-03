La crítica de Laura Ubfal a la anécdota que contó el hijo de ocho años Florencia Peña enfureció a la actriz, quien aprovechó el micrófono de Luzu TV para hacer un categórico descargo.

“Su nene contaba que en la escuela le gusta una chica, pero que ella tenía un montón de novios. Y se reían...Ahí empieza todo, Flor. Y no te diste cuenta. Eso dicen los incels. Que las minas son todas unas p...”, había arrancado Ubfal desde La Linterna en Bondi.

El comentario fue a cuento del espeluznante femicidio de Agostina Vega, trayendo a colación lo que había sucedido semanas antes en el streaming y reclamó que no le hubiera aclarado que “la nena tiene derecho a tener cuantos novios quiera”.

Qué había dicho Laura Ubfal sobre Florencia Peña y Felipe, su hijo de 8 años.

De ahí que Flor tomó el guante y la repudió desde el programa que hace junto a Marley.

“Escuchar a una mujer en la tele que alguien dice de mí que yo estoy criando un incel me parece una falta absoluta de criterio, de una ignorancia supina”, exclamó.

La bronca de Flor contra Ubfal

Además, al salir de los estudios de Luzu disparó: “Les molesto en todo lo que hago. Cuando soy libre, cuando bajo línea de libertad sexual...Soy la madre que soy, no tengo que dar explicaciones”.

Laura Ubfal redobló la apuesta contra Florencia Peña

“A nadie se le podría pasar por la cabeza que un niño de 8 años, queno adjetivó en ningún momento naday que estaba en un contexto dondeél estaba hablando de una vivencia..“.

“Es un niño de 8 años con una inocencia... Y además es un hijo criado por esta mamá, que es una mamá justamente juzgada y criticada por ser una mina libre y honesta en su libertad”.

“Lo que más me duele fue que diga lo de que estoy criando un incel.Eso me parece grave. Es como si me estuviera diciendo que estoy criando un psicópata. Es una locura”, sentenció Flor Peña contra Laura Ubfal.