Un año después de que Viviana Canosa sacudiera al mundo del espectáculo con una denuncia explosiva por una supuesta red de trata de menores con fines de explotación sexual, la Justicia decidió archivar la causa. El expediente, que involucró a figuras como Lizy Tagliani, Jey Mammon, Florencia Peña, Humberto Tortonese y la Negra Vernaci, quedó cerrado por falta de pruebas.

Ángel de Brito contó en Bondi Live que el juez federal Ariel Lijo optó por cerrar la investigación. Según detalló, tras más de trece meses de trabajo, la Justicia no encontró elementos que respaldaran las graves acusaciones presentadas por Canosa en Comodoro Py en abril de 2025.

Fotos: Instagram (@flor_de_p y @ vivianacanosaok)

“Ninguna persona se presentó como víctima ni ha dado testimonio. Eso que denuncia no existió y lo que le va a pasar a Viviana es tener que enfrentar todas las demandas civiles y penales que se vienen ahora, como la Negra Vernaci, Humberto Tortonese, Lizy Tagliani y Flor Peña”, explicó De Brito.

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Todo comenzó a mediados de abril de 2025, cuando Viviana Canosa dedicó una emisión completa de Viviana en Vivo para anunciar que iba a presentar una denuncia por una supuesta red de trata vinculada al ambiente artístico y televisivo. La causa quedó en manos del fiscal Carlos Stornelli y contó con la intervención de la PROTEX, el organismo especializado en delitos de trata.

Canosa aseguró que existía una organización que captaba menores de edad a través de castings falsos, con la supuesta complicidad de un canal de televisión abierta. También afirmó que se utilizaban sustancias ilegales para someter a las víctimas.

Viviana Canosa y Lizy Tagliani (Foto: IG | @lizytagliani |@vivianacanosaok)

Sin embargo, durante los casi trece meses que duró la investigación, no se presentó ninguna víctima y los pocos testimonios recogidos no coincidieron con las acusaciones. Ante la falta de pruebas, el juez Lijo decidió archivar la causa, aunque todavía existe la posibilidad de que las partes involucradas apelen la decisión.

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