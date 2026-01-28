El próximo lunes se levanta la feria judicial y todos los litigios legales vuelven a cobrar fuerza con la intención de llegar a un veredicto de la Justicia, sobre todo los de los famosos como es el juicio que Lizy Tagliani le inició a Viviana Canosa en el fuero penal.

En A la Tarde, Luis Bremer contó que, a partir del día lunes, “la señora Lizy Tagliani va a fondo contra Viviana Canosa en la causa de calumnias e injurias”, que en este momento se encuentra en instancia de casación.

Lizy Tagliani y Viviana Canosa (Foto: IG | lizytagliani |vivianacanosaok)

“Un dato de último momento es que llegó a un acuerdo con Lucas Bertero que se va a homologar con un pedido de disculpas. Canosa no quiere pedir disculpas, sino que quiere pagar multas que son nimias, de 30 mil pesos cada una”, agregó el periodista.

Leé más:

Se suspendió el juicio de Lizy Tagliani y Viviana Canosa: las razones detrás de la decisión judicial

LIZY TAGLIANI VA POR TODO CONTRA VIVIANA CANOSA EN EL JUICIO POR CALUMNIAS E INJURIAS

Cabe destacar que en noviembre de 2025 el abogado de Canosa ya había pedido pagar las multas para evitar el juicio penal. Pero, de acuerdo a la información de Bremer, el abogado de Lizy Tagliani pidió “que en casación se decida que haya un pedido de disculpas de Viviana o que la causa vaya a juicio”.

Luis Ventura recordó que la causa por la que Canosa tendría que pagar las multas es la penal, que le inició la conductora de La Peña de Morfi por haberla acusado de robarle objetos y dinero, pero que el verdadero problema de Viviana “llegaría con el juicio civil”, ya que en esa instancia le pedirían una fortuna.

Lizy Tagliani y Viviana Canosa (Fotos: Instagram @vivianacanosaok y @lizytagliani)

La causa civil a la que se refiere Ventura es la que le inició Lizy a Canosa por “daños y perjuicios”, en referencia a las acusaciones de la conductora de Viviana en Vivo sobre un aparente hecho de abuso que nunca fue probado ante la Justicia y que puso en riesgo la adopción de su hijo.

“Esta es la causa de calumnias e injurias por el supuesto robo (de Lizy a Viviana) que no fue”, dijo Bremer, que recordó que también está la otra causa que Canosa hizo abrir en Comodoro, que podría ser archivada debido al resultado negativo de las pesquisas judiciales.

Leé más:

La fuerte reacción de Marcela Tauro al recordar el escándalo con Lizy Tagliani

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.