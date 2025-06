Este jueves se llevó a cabo la primera audiencia conciliatoria entre Lizy Tagliani y Viviana Canosa, a quien la conductora de La Peña de Morfi demandó luego de las acusaciones de su colega en lo referente a un supuesto robo, pero también haciendo alusión a abuso de menores.

En A la Tarde, Luis Bremer contó que en la mediación que se llevó este jueves en el Tribunal N°8 de Lomas de Zamora solo se firmó un acta. “Fue Lizy Tagliani, acompañada de su abogado penal Andrés Gauto Cardozo”, dijo, y destacó la presencia de dos abogadas “que asisten y acompañan a Lizy en el trámite de adopción de su hijo”.

“Recordemos que todavía no tiene adopción plena”, resaltó el periodista, que reveló que además de Viviana también estaba citado Lucas Bertero, quien asegura que no recibió la notificación. Asimismo, Bremer contó que por la parte de Canosa solo fue su abogado, Juan Manuel Dragani y de manera virtual.

El panelista de A la tarde también exhibió un audio que recibió de Gauto, que confirmó que, si bien se llevó a cabo la audiencia, “no se llegó a ningún acuerdo conciliatorio”. “Viviana Canosa dijo que ella no se iba a retractar de lo que dijo en su momento. Por lo tanto, no hay ningún acuerdo”, reiteró.

“Se va a fijar una nueva audiencia, pero solo para Lucas Bertero, que es la otra persona querellada. Después de que tengamos la audiencia con Bertero, ahí sí se va a fijar una fecha de debate, de juicio”, agregó el letrado de Lizy Tagliani.

“Nosotros ratificamos en todo la querella. Lizy también tuvo oportunidad de hablar y decir que esto la afectó muchísimo. Y se elaboró un acta y nada más, todo protocolar, Al no haber acuerdo, fue así”, cerró el abogado.

