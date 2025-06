Viviana Canosa explicó por qué se va a tomar unos días al frente de su programa, Viviana en vivo, tiempo durante el cual una colega del mismo canal la va a reemplazar como conductora del ciclo que va por su cuarto mes al aire.

“Estoy leyendo todo sobre el caso Vialidad. A ver: ‘Causa Vialidad, Rosatti y Rosenkrantz ya emitieron su voto y es inminente la definición’, dice La Nación”, señaló Viviana en el inicio de su ciclo de las tardes, para luego anunciar su partida.

“Qué planazo, creo que me tomo unos días porque estoy como quemada. Creo que, en estos días, va a venir María Belén Ludueña mañana, el jueves y el viernes para que yo me guarde y descanse”, confirmó la periodista.

“Tengo un compromiso tomado con anterioridad y creo que necesito parar porque voy a enloquecer, eso para que no digan huevadas”, dijo Viviana, antes de irse a dos móviles en vivo que tenía listos su producción para salir al aire.

Los oídos de Viviana Canosa funcionan a la perfección, pero la declaración de Camila Deniz en plena entrevista la dejó atónita y por eso le tuvo que pedir que repitiera el exabruto al aire.

Camila Deniz de Cuestión de Peso se tiró un lance en vivo con Viviana Canosa en Viviana en vivo. “Yo vi que tuviste un novio, creo que era cuestión de peso, después vi que tuviste una novia. No sé en qué andás ahora, pero estás bastante picarona”, le dijo la periodista.

Entonces, la hermana mayor de Thiago Medina de Gran Hermano 2022 conestó sin filtro: “Yo siempre dije que no la que no es p..., no lo disfruta. Es así”. “¿¡Cómo dijo!?“, exclamó Canosa.

Mirá lo que confesó la participante de Cuestión de Peso.

Una vez que Camilota reiteró su picante filosofía de vida la conductora se largó a reír: “¡Es tremendo!”. “Fue la primera vez que estuve con una mujer, probé, me gustó y nada más”, contó sobre su fugaz romance con Natee de Cuestión de Peso.

Y tras enfatizar que está “sola” y que está “buscando un trabajo en blanco y no un novio porque son pasajeros”, Camilota se tiró un lance en vivo con Viviana: “El día está para mimir hoy...”.

“Me estás tirando onda. Yo con una mujer todavía no probé, pero bueno... Qué se yo, Camilota. Te paso a buscar cuando termine Cuestión de Peso”, bromeó cómplice Viviana Canosa.

