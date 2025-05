Luego de que todas las denuncias que Viviana Canosa presentó en la Justicia y que se hicieran eco en los medios, la conductora de Viviana en vivo hizo un fuerte descargo en su programa.

“Todos decían que no había secreto de sumario en la causa, en la denuncia que yo hice. Claramente, hay secreto de sumario y se extendió”, comenzó diciendo la presentadora al aire

“Les pido por favor que tengan respeto hacia mi denuncia, si no es molestarlos demasiado. Y que no digan estupideces, nada más que eso, porque se cuelga todo el mundo de esto que es algo serio”, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

Y cerró, tajante: “Recordemos, además, yo supongo, no lo sé, no me consta, lo dirás vos, hay nuevos testigos. Por lo tanto, calculo que por eso también sigue el secreto de sumario. Hay nuevos testigos. Anímense y sigan denunciando. Hay mucha gente que está denunciando con su identidad reservada. Esto es en serio. Por lo menos yo me lo tomo en serio”.

Viviana Canosa: “Les pido por favor que tengan respeto hacia mi denuncia, si no es molestarlos demasiado. Y que no digan estupideces, nada más que eso, porque se cuelga todo el mundo de esto que es algo serio”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

PICANTE OPINIÓN DE VIVIANA CANOSA SOBRE EL CRUCE DE LIZY TAGLIANI CON SU PRODUCTOR EN OLGA

Luego de las repercusiones que despertaron las imágenes que pasaron en Puro Show y que muestra a Lizy Tagliani enfurecida con un productor en medio de un streaming de Olga, Viviana Canosa habló en su programa y fue contundente con su opinión al aire.

“Esta Lizy es la que yo conozco. Eso que veo es lo que yo conozco, no me sorprendió”, comenzó diciendo la conductora de Viviana en vivo, el ciclo que conduce por eltrece, sin tapujos a la hora de referirse a la actitud de la panelista.

“Yo trabajé con Gerardo Sofovich en otra televisión y laburé en un montón de medios. Yo empecé hace 34 años y esto que está haciendo Lizy era re común, y con el tono más alto y con insultos y con agresiones. Te hablo de la tele y la radio heavy que yo viví”, agregó. Y cerró, picante: “Siento que es la cara que ella tiene. Yo conozco a este personaje así”.

Foto: Captura (eltrece)