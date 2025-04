Viviana Canosa apuntó con todo contra Pampito, Matías Vázquez y el panel de Puro Show por sus dichos sobre la denuncia que le hizo contra Lizy Tagliani y la causa de pedofilia que denunció en Comodoro Py.

“Me re calentó la cantidad de cosas que dijeron no solo en otros canales sino que también en este, en Puro Show, en Mujeres Argentinas, ustedes sigan defendiendo a la gente que abusa de menores, a los corruptos”, dijo Viviana.

En su descargo en su programa de eltrece, la conductora siguió contra sus colegas: “Ustedes están en otro lado de mi vida, no se metan con mi verdad, ojalá estuvieran en mis zapatos. Pampito, tengo buena onda con vos pero no mientas, yo no me retracté”.

“Ustedes quieren que yo diga al aire cosas que no voy a decir, yo no miento, para meterse conmigo tienen que tener muchas pelotas, y la verdad que no las tienen. Ni Fernanda Iglesias, ni Mercedes Ninci, ni nadie de todos los que laburan acá van a decir que yo miento o que me contradigo”, agregó filosísima el último miércoles.

Al final, Canosa dijo sin filtros: “Lo que me estoy jugando con esta denuncia, no me banco que ningun panelista de cuarta ni conductor nuevo de la tele me venga a mí a poner en duda 34 años de laburo con errores ni con aciertos, no me jodan”.

LA RESPUESTA DE PAMPITO, MATÍAS VÁZQUEZ Y LAS PANELISTAS DE PURO SHOW A VIVIANA CANOSA

Tras escuchar los dichos de Viviana Canosa, en Puro Show le contestaron contundente. “Nosotros en ningún momento defendimos a un pedófilo o corrupto, no sé por qué nos pone en una vereda que no estamos”, dijo Pampito.

Luego, agregró: “Ni te tratamos de mentirosa ni nos metimos con tu credibilidad. Simplemente analizamos un tape en la que no quedaba claro cuál era su postura con Lizy Tagliani”.

Por su parte, Angie Balbiani expresó: “Ella quizás interpretó la ansiedad que teníamos por saber si Lizy estaba implicada o no y lo confundió con que estabamos poniendo en tela de juicio lo que ella dijo, es horrible eso para un periodista como también que te digan panelista de cuarta”.

“Conductor nuevo soy... sí, hace cuatro meses y estoy re contento por la oportunidad. Nosotros solo preguntamos, nunca pusimos en duda la causa”, interrumpió luego Pampito.

Al final, Mati Vázquez expuso su punto de vista: “Ella se enojó porque también un día se mostró como la mujer que va por todo pero al otro día apareció con un cambio de energía...”.

