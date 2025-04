Beto Casella destrozó a Viviana Canosa, luego de que la conductora disparara en su contra por posicionarse a favor de Lizy Tagliani, tras las delicadas denuncias públicas y judiciales de Canosa a su colega de Telefe.

“Viviana dijo que eras violento, que eras grande y que tenías que reinventarte”, le dijo la notera de A la Barbarossa al conductor de Bendita.

Con contundencia, Beto contestó: “Tampoco estaría andando en los 28 años, Canosa. Yo no me hago problema en tanto no diga algo que me haga mella como a Lizy, ni hablar”.

“La invitaría a que disfrute un poco más lo que la vida le dio, que es ganarnos la vida haciendo reír, entreteniendo, porque se le nota que no disfruta nada”, agregó Casella, duro con Canosa.

Foto: captura de pantalla de Telefe, A la Barbarossa.

BETO CASELLA CALIFICÓ A VIVIANA CANOSA COMO UNA PERSONA “OSCURA” Y “DESQUICIADA”

“Lo que sí sé es que están haciendo cola para demandarla. Yo voy a ver, hacer causa común con algunas personas de las que dijo cosas mucho peores, a mí me chicanea con pavadas. Tampoco voy a estar desmintiendo cada locura que diga esta desquiciada”, expresó Beto Casella, letal con Canosa.

Y explicó la actitud de Viviana, tras la denuncia a Lizy Tagliani y la reacción de sus colegas, con una fuerte expresión: “Hay una frase que dice ‘no ataquen a la persona desesperada porque va a hacer todo el daño posible antes de morir’. Acá estamos ante una persona desesperada”.

“Yo no la llamé ni loco. Con la gente oscura no tengo nada que hablar... Si decís barbaridades, no hay retorno”, finalizó el conductor de Bendita, letal con Canosa.

