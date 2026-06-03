El femicidio de Agostina Vega sigue generando conmoción y dolor. Mientras avanza la investigación por el crimen de la adolescente de 14 años en Córdoba, su familia atraviesa horas devastadoras y una de las mayores preocupaciones pasa por el estado de salud de la madre de la joven, Melisa Heredia.

Fue Elizabeth, la abuela de Agostina, quien reveló el difícil momento que vive su hija, en el marco de la marcha de Ni Una Menos realizada en todo el país. Visiblemente afectada, la mujer aseguró que la madre de la adolescente está atravesando una situación límite desde que se confirmó la peor noticia: “Hoy hacen una carnicería con mi pobre hija, que también es víctima. Por eso estamos nosotros acá”, expresó con dolor, tal como se pudo ver en C5N.

En uno de los momentos más conmovedores de su testimonio, Elizabeth describió el estado emocional y físico en el que se encuentra la mamá de Agostina: “Mi hija no se puede levantar de una cama, está dopada por la desaparición y la muerte de su hija porque no lo puede aceptar”, reveló.

Foto: Web

Las palabras reflejan la profunda devastación que atraviesa la mujer tras perder a su hija en un caso que conmocionó a toda la sociedad y que volvió a poner en agenda la problemática de la violencia contra las mujeres.

Foto: Captura (C5N)

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EL ESTREMECEDOR HALLAZGO DE LA ABUELA DE AGOSTINA VEGA TRAS EL CRIMEN: “ENCONTRÉ LA ÚLTIMA VOLUNTAD DE MI NIETA EN UNA CARTA ESCONDIDA”

En medio del profundo dolor por el femicidio de Agostina Vega, una nueva revelación sacudió al caso de la adolescente que conmovió a un país. Elizabeth, la abuela de la joven asesinada en Córdoba, contó que encontró una carta escrita por su nieta que podría convertirse en una pieza clave para la investigación.

La mujer habló con la prensa en medio de la marcha de Ni Una Menos y sorprendió al revelar la existencia del escrito: “Nosotros lo que aportamos fue la última voluntad de mi nieta”, expresó, conmovida.

Acto seguido, detalló dónde halló el documento que ahora está en manos de la Justicia: “La última voluntad de mi nieta en una cartita que ella tenía en un cajoncito de su ropa interior que yo encontré esta mañana”, relató, muy movilizada.

Foto: Captura (TN)

Por último, consultada sobre qué decía exactamente la carta, Elizabeth optó por no brindar detalles públicos sobre su contenido: “Prefiero en este momento no decirlo”, cerró, a flor de piel.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género llamá al 144 las 24 horas.