Lorna, reconocida como la fan número uno de Susana Giménez, regresó a Cuestión de peso y sorprendió a todos al compartir detalles inéditos de su vida personal. La mediática explicó que, tras el fallecimiento de su madre, se animó a hablar públicamente sobre su diagnóstico de Asperger, una condición que forma parte del Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Durante su paso por el programa, Lorna contó que su madre no quería que hablara de este tema por temor a la discriminación. “Ahora puedo contar mi historia porque mi madre, lamentablemente, falleció. Ella no quería que yo hablara por la discriminación que siempre hubo, pero ahora puedo decir en voz alta que tengo Asperger”, confesó.

“Estoy necesitando entrar al programa. Estuve en 2017 y en ese momento me fue bien. Me acuerdo que estaba a 1 kg de mi alta cuando levantaron el programa”, recordó.

Mario Massaccesi se alegró por la vuelta de Lorna a Cuestión de Peso. Captura: eltrece

Cómo es el día a día de Lorna con Asperger

Lorna aprovechó su regreso a la televisión para contar cómo vive con Asperger y cómo esto impacta en su vida social. “Yo nací así. Para mí es algo natural. Yo pensaba que todo el mundo era como yo. Yo veía rara a la gente, pero no sabía que yo era la rara, la diferente”, expresó.

Además, detalló que suele interpretar las palabras de los demás de manera literal, lo que le genera complicaciones en las relaciones sociales.

“Esto trae algunos problemas en la vida social. No tenemos la mentira incorporada. Salvo que alguien esté diciendo algo completamente ridículo, yo lo voy a tomar de forma literal”, explicó.

El regreso a Cuestión de peso y su lucha con la obesidad

Lorna Irina Gemetto en Cuestión de Peso 2017. (Foto: captura de eltrece)

Lorna compartió que su regreso al programa está motivado por la necesidad de retomar el tratamiento para bajar de peso. “Creo que está a la vista que, lamentablemente, volví a aumentar de peso después de varios años”, admitió.

Recordó que en su anterior participación había logrado armar una dieta propia que le funcionaba, pero el ritmo de la televisión y la exposición le dificultaron sostenerla. “Me mantuve un tiempo y me dejé estar. Creo que la obesidad es una enfermedad crónica y tiene sus momentos”, concluyó.