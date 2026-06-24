Un momento de profunda emoción se vivió en Cuestión de Peso cuando Camila Deniz, más conocida como Camilota, quedó eliminada de Cuestión de Peso tras no alcanzar el objetivo que le permitía continuar en competencia.

La participante llegó a la instancia decisiva en una situación muy delicada. Después de haber subido 2,8 kilos el lunes, logró bajar parte de ese peso, pero no fue suficiente para mantenerse dentro del programa de elrece.

Con mucha tensión en el estudio, en el estudio recordaron que la participante debía pesar 125,100 kilos o menos para seguir en carrera. Sin embargo, la balanza terminó marcando una diferencia que selló su salida: “La balanza hoy te muestra una diferencia de casi 3 kilos. 2,9 kilos exactamente, Camila. Tenías que pesar 125,100 o menos. Camila, te vas de Cuestión de Peso”, le comunicaron.

Foto: Captura (eltrece)

Visiblemente afectada, Camilota reconoció que intuía lo que iba a suceder: “Lo presentía. No estoy pasando un buen momento, sinceramente. No voy a poner excusa. Yo creo que mi familia me necesita”, expresó entre lágrimas.

Lejos de alejarse por completo del programa, la influencer dejó en claro que quiere seguir vinculada al tratamiento y al grupo, y terminó reconociendo uno de los motivos que influyó en el resultado de la balanza: “Quizás el fin de semana he tomado alcohol. Me equivoqué. La comida siempre va a estar. Ya lo sabemos y lo sé, porque vengo arrastrando esto desde que empezó todo nuevamente”, cerró muy angustiada.

Foto: Captura (eltrece)

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CAMILOTA CASI QUEDA AFUERA DE CUESTIÓN DE PESO Y SORPRENDIÓ CON UNA CONFESIÓN: “PENSÉ QUE ESTABA EMBARAZADA”

Fue un momento inesperado el que se vivió en Cuestión de Peso, tras la confesión que hizo Camila “Camilota” Deniz tras casi quedar fuera del programa por no cumplir con el objetivo semanal en la balanza.

La participante quedó en la cuerda floja por una diferencia grande: “Camila, de ayer a hoy, subiste 700 gramos. Y por 2 kilos y 400 gramos, te hubieras ido de Cuestión de Peso si no te salvaba el público“, le contaron en vivo.

En ese contexto de presión y tensión, Camilota decidió soltar una confesión que sorprendió a todos en el estudio: “No me vino todavía. Estuve haciéndome estudios porque pensé que estaba embarazada”.

Foto: Captura (eltrece)

La respuesta no tardó en llegar desde el equipo médico del programa, que fue contundente al aire: “Desde que te conocemos en la clínica es la tercera vez que vos decís que estás embarazada. No estás embarazada”, disparó Sergio Verón, visiblemente enojado.

“Eso no influye en nada el supuesto embarazo que te genere 3 kilos más”, cerró el preparador físico, contundente con sus palabras.