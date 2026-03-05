A Camila Deniz hasta las cuestiones más simples de la vida le cuestan más que a cualquier chica de su edad, y en una charla con Moria Casán fue elocuente al explicar por qué aún no viajó em avión.

“¿Cuál ha sido la peor humillación que has sufrido en cuanto a tu cuerpo? Por ejemplo, o si tomás un avión que tenés que pedir de pronto un cinturón extra, o si tomás un colectivo“, indagó directo la One.

Ese fue el detonante para que Camilota abra su corazón: “Todavía no conozco el avión, porque una vez me dijeron, no vas a entrar en el asiento por ser gorda. Es doloroso”.

Foto: Instagram (@camioficial94)

“Todavía no subí a un avión, pero me encantaría. Pero esa humillación de esa persona hacia mí me despertó algo... ¿Por qué la sociedad está así?”, se preguntó dolida.

Ahí el doctor Guillermo Capuya aclaró la cruel política de las líneas aéreas: “Muchas veces tienen que comprar dos pasajes, porque los aviones vienen con asientos cada vez más ajustados. Personas con obesidad a veces no entran, pero no es que la compañía aérea te va a dar la posibilidad de que con dos asientos te cobren un pasaje”.

Camila Deniz con Moria Casán.

El futuro de Camilota en televisión

Si bien se rumoreó que la hermana mayor de Thiago Medina podría ingresar a Gran Hermano Generación Dorada, por el momento la posibilidad quedó descartada.

De hecho, Moria Casán cerró afirmando que “Camilota quiere volver a Cuestión de Peso”, luego de que la propia exparticipante del reality admitiera que “recayó tras el accidente” de su hermano.