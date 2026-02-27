La casa de Gran Hermano: Generación Dorada podría vivir un giro inesperado en las próximas horas. En LAM, Pilar Smith sorprendió al revelar los nombres de las figuras que la producción evalúa para ingresar como reemplazos, luego de las recientes salidas de Daniela de Lucía y Divina Gloria.

Con su clásico cuaderno en mano, la periodista anticipó que la definición es inminente: “Se están evaluando tres nombres. De estos tres que vamos a dar ahora, entran dos. Domingo o lunes, me dicen”, aseguró, sembrando intriga sobre el inminente movimiento dentro del reality de Telefe.

Sin rodeos, Smith empezó a enumerar a los posibles ingresos. “Candidata número uno: Inés Lucero”, reveló, en referencia a la participante que saltó a la fama por su participación en el programa Survivor.

Foto: Captura (América)

Luego sumó otra figura que ya había quedado en la puerta: “También conté que quien se había sacado la foto y no ingresó de una, pero estaba ahí como suplente e ingresaría próximamente, es Alejandra Majluf”, afirmó, despertando reacciones inmediatas en el panel.

Foto: Instagram (@alejandramajlufok)

Finalmente, soltó el tercer nombre que completa la lista: “Y la tercera que se está barajando es Camilota”, contó, dejando en claro que Camila Deniz, hermana de Thiago Medina (que fue parte de otra edición del ciclo) y exparticipante de Cuestión de Peso también está entre las posibles convocadas.

¿Quiénes serán los nuevos ingresos a Gran Hermano: Generación Dorada?

Foto: Captura (América)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

SANTIAGO DEL MORO CONFIRMÓ QUE DIVINA GLORIA NO REGRESA A GRAN HERMANO Y SORPRENDIÓ CON SU ANUNCIO

Cuando parecía que todo estaba dado para su regreso, Santiago del Moro lanzó un anuncio que sacudió a los fanáticos de Gran Hermano: Generación Dorada y reveló que Divina Gloria no volverá al reality de Telefe.

A través de sus historias de Instagram, el conductor fue directo y contundente: “Por recomendación médica, Divina queda fuera de juego”, escribió, dejando en claro que la decisión responde a cuestiones de salud.

Pero eso no fue todo. En el mismo mensaje, Del Moro agregó un dato que promete revolucionar el juego: “Por tal motivo y dado lo que sucedió con Daniela de Lucía, el domingo ingresan dos jugadores a la casa”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@santidelmoro)

La frase encendió las especulaciones en redes sobre quiénes serán los nuevos participantes y cómo impactará su llegada en la dinámica del reality después de conocerse que la actriz no podrá volver al programa y que otra participante debió salir tras la muerte de su papá.